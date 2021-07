Thanh Hóa đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, Thanh Hóa có gần 40.000 thí sinh dự thi, toàn tỉnh bố trí 75 điểm với 1.683 phòng thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Với tinh thần cảnh giác và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được mục tiêu đề ra, vừa siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Tĩnh Gia 2

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục Thanh Hóa đã yêu cầu các điểm thi đặt tại các trường THPT phối hợp với cơ quan y tế các địa phương tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức thi, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt bảo đảm đủ tương ứng với số lượng thí sinh, cán bộ, nhân viên tại điểm thi; Xây dựng phương án để hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm thi (như phân cổng đưa đón theo nhóm phòng thi; phân hàng, phân luồng khi đo thân nhiệt theo nhóm phòng thi; phân công người hướng dẫn các thí sinh lên thẳng phòng thi, tránh tập trung, trao đổi, tụ tập trước và sau khi thi…); Trong phòng thi thực hiện việc bố trí chỗ ngồi giữa các thí sinh đảm bảo giãn cách tối đa; Yêu cầu các điểm thi hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19; mỗi điểm thi bố trí từ 1 đến 2 phòng thi dự phòng.

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh đều được lực lượng thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và nhắc nhở đeo khẩu trang đúng chuẩn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong bối cảnh kỳ thi diễn ra trong thời điểm với tình hình dịch bệnh COVID- 19 trong tỉnh đang có những diễn biến mới, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, các ngành chức năng trong tỉnh đã vào cuộc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 đặc biệt là tại các điểm thi. Nhanh chóng rà soát thí sinh có liên quan đến các bệnh nhân F1, F2 để có biện pháp xử lý phù hợp; bố trí nơi ở riêng và bố trí phương tiện đưa, đón các thí sinh đến điểm thi, tổ chức phòng thi riêng cho các thí sinh này. Đồng thời, yêu cầu các địa phương có các ca dương tính COVID-19 thực hiện nghiêm túc những giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các điểm thi, phòng thi, bảo đảm để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối; Yêu cầu các huyện và các hội đồng thi duy trì báo cáo thường xuyên về công tác tổ chức kỳ thi, công tác phòng dịch, không lơ là, chủ quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Thí sinh liên quan đến dịch COVID-19 dự thi tại điểm thi Trường THPT Tĩnh Gia 1.

Theo ghi nhận, các điểm thi trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ngay từ ngoài cổng trường, lực lượng công an, y tế, thanh niên tình nguyện hỗ trợ phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn, khuyến cáo thí sinh tuân thủ 5K và hướng dẫn thí sinh về phòng thi, tránh ùn ứ, tập trung đông.

Phụ huynh sau khi đưa con em mình đến điểm đi đã nhanh chóng tản ra hoặc đi về, tránh tụ tập đồng người. Còn các thí sinh trước khi vào điểm thi sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại phòng thi.

Lực lượng cảnh sát giao thông đội mưa nỗ lực phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại các điểm thi.

Thí sinh Đỗ Hồng Quân, Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) cho biết: Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cùng với hồi hộp về kỳ thi khiến em có chút lo lắng mặc dù điểm thi của em không có các trường hợp liên quan đến F1, F2. Sau khi được gia đình động viên khiến em đã tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, công tác phòng chống dịch và chuẩn bị cho kỳ thi của nhà trường rất chu đáo nên em đã an tâm hoàn thành tốt kỳ thi.

Anh Lê Văn Lợi (Hoằng Cát- TP Thanh Hóa)

Anh Lê Văn Lợi (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương, tâm lý phụ huynh chúng tôi cũng rất lo lắng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch của điểm thi khiến tôi rất an tâm và động viên con nỗ lực làm tốt các bài thi.

Chung sức với ngành giáo dục để tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã đã thành lập 75 đội hình tiếp sức mùa thi tương ứng với 75 điểm thi với tổng số gần 3.000 tình nguyện viên “tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ các thí sinh và các điểm thi về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, phân luồng giao thông, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm thi…

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã đã thành lập 75 đội hình với tổng số gần 3.000 tình nguyện viên “tiếp sức mùa thi”

Với những diễn biến mới của dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đặt điểm thi đã xử lý tốt các tình huống, đáp ứng tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tạo thuận lợi cho thí sinh. Trong 2 ngày thi, toàn tỉnh phải sử dụng 11 phòng thi dự phòng cho 17 thí sinh có liên quan đến dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đảm bảo, an ninh trật tự, an toàn giao thông được giữ vững.

Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Thanh Hoá Trần Văn Thức

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức, mằc dù kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Song, với sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kỳ thi đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy chế thi và an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Linh Hương – Đình Giang