Thanh Hóa: 8 trường và 122 cán bộ quản lý, giáo viên được hưởng chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các trường mầm non và cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non ngoài công lập đủ điều kiện được hưởng Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, 8 trường và 122 cán bộ quản lý, giáo viên được phê duyệt danh sách trong đợt này gồm:

Trường Mầm non tư thục Ước Mơ Xanh, huyện Ngọc Lặc: 20 người; Trường Mầm non Nobel tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh: 15 người; Trường Mầm non Nobel huyện Thọ Xuân: 15 người; Trường Mầm non Nobel thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định: 16 người; Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng, huyện Triệu Sơn: 20 người; Trường Mầm non Họa Mi Delta, huyện Hoằng Hóa: 21 người; Trường Mầm non Delta, huyện Hoằng Hóa: 05 người; Trường Mầm non Camellia, huyện Hoằng Hóa: 10 người.

Thời gian hỗ trợ trong năm học 2020-2021. Nội dung và mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh, cụ thể là sẽ được hỗ trợ kinh phí cho chủ đầu tư của các trường mầm non ngoài công lập để trả lương cho cán bộ quản lý, giáo viên.

PV