Tăng cường phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Ngày 21-6, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 1629/ SGDĐT-KTKĐCLGD gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại Thanh Hóa năm 2021

Theo đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào các ngày 6, 7 và 8 tháng 7 năm 2022. Địa điểm thi được đặt tại 74 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Để việc tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp để triển khai một số công việc chủ yếu sau:

Thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi một cách cụ thể; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác chỉ đạo, bảo vệ và phục vụ cho Kỳ thi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 giữ ổn định về cơ bản phương thức như năm 2021, lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và là một trong các căn cứ để xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng phương án xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất để đối phó với trường hợp thiên tai, lũ lụt, dịch, bệnh đặc biệt là dịch COVID-19 bùng phát.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền; thường xuyên thanh tra, kiểm tra yêu cầu các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn phải niêm yết giá dịch vụ theo quy định, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn lợi dụng lưu lượng khách đông trong thời gian diễn ra các Kỳ thi để trục lợi cá nhân.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các trường THPT trên địa bàn tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi; tạo điều kiện thuận lợi nhất về nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên ở xa đến tham gia công tác thi tại địa phương.

Chỉ đạo và hỗ trợ các trường THPT có đặt điểm thi bố trí xe ô tô đi nhận đề thi, bàn giao bài thi; xây dựng phương án để có công an bảo vệ điểm thi, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho kỳ thi, trong đó có các đồng chí cán bộ công an tham gia nhận đề, bảo vệ đề thi, bảo quản bài thi tại điểm thi và tham gia vận chuyển bài thi đến Hội đồng thi theo quy định; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho điểm thi. Lưu ý tại mỗi điểm thi phải có phòng bảo quản, lưu giữ đề thi, bài thi theo quy định; đảm bảo số lượng phòng thi dự phòng; bố trí địa điểm để vật dụng cá nhân của thí sinh, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy định cách phòng thi tối thiểu 25 mét.

Linh Hương