Sẵn sàng cho năm học mới

Đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, từ sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên trường, lớp học, đầu tư trang thiết bị dạy học đến ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sẵn sàng đón các em học sinh (HS) bước vào năm học mới 2021-2022.

Khu nhà mới Trường THCS Lý Tự Trọng được xây dựng khang trang phục vụ năm học mới.

Đến tháng 7-2021, TP Thanh Hóa có 152 trường, gồm 122 trường công lập và 30 trường tư thục. Trong đó, mầm non 62 trường, tiểu học 41 trường, THCS 33 trường, liên cấp học có 7 trường, THPT 8 trường và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Với số lượng học sinh tăng nhanh qua từng năm, để bảo đảm cơ sở vật chất (CSVC) phục vụ tốt công tác dạy và học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tham mưu cho UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo các phường, xã, các trường học rà soát và xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học. Năm học 2021-2022, từ nguồn ngân sách, TP Thanh Hóa đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng mới CSVC cho các trường. Trong đó Trường THCS Đông Hải hơn 15 tỷ đồng, Trường THCS Lý Tự Trọng hơn 15 tỷ đồng, Trường THPT Tô Hiến Thành hơn 14 tỷ đồng, Trường Tiểu học Quảng Tâm hơn 14 tỷ đồng, Trường THCS Quảng Hưng hơn 12 tỷ đồng... Ngoài ra, nhiều trường trên địa bàn thành phố đã được tu sửa, bổ sung và chỉnh trang trường, lớp, khuôn viên phục vụ cho năm học mới. Song song với việc chuẩn bị CSVC, các trường đã được bổ sung trang thiết bị dạy học như máy chiếu, ti vi, các bộ đồ dùng dạy học cho lớp 2 và lớp 6 với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng.

Đến thăm Trường THCS Lý Tự Trọng, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi của các thầy, cô giáo khi năm học mới bắt đầu cũng là lúc nhà trường đưa vào sử dụng dãy nhà mới 3 tầng khang trang vừa được hoàn thành. Thầy Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết: “Những năm trước đây, CSVC của trường xuống cấp nghiêm trọng. Trường không có văn phòng, không có phòng họp, thiếu 7 phòng học nên các em HS phải học 2 buổi/ngày. Tháng 4-2020, nhà trường được thành phố đầu tư xây dựng dãy nhà 3 tầng, gồm khu hiệu bộ, 11 phòng học và một số phòng chức năng với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Đến nay, dãy nhà đã hoàn thành, sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới, các em HS không phải học 2 buổi/ngày nữa. Cùng với việc nâng cấp một số hạng mục khác, Trường THCS Lý Tự Trọng đủ điều kiện cơ bản để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đầu tiên của thành phố trong năm nay”.

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Quảng Tâm được đầu tư xây dựng mới dãy nhà 3 tầng với 24 phòng học, 3 khu nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ như cổng, tường rào, sân trường với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu sẽ hoàn thành vào tháng 1-2022. Thầy Nguyễn Trọng Tính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Tâm, cho biết: “Sau khi hoàn thành các hạng mục đang xây dựng, nhà trường sẽ có 26 phòng học, 6 phòng chức năng, khu hiệu bộ và khu nhà ăn bảo đảm phục vụ cho khoảng 500 HS ăn bán trú. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học và đáp ứng được yêu cầu khi số lượng HS của trường ngày càng tăng lên”.

Để bảo đảm chất lượng giáo dục cho cả năm học, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn, tìm hiểu các nội dung chương trình giáo dục mới bằng hình thức trực tuyến. Trong đó, ưu tiên đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn. Để chuẩn bị đội ngũ giáo viên, thành phố đã xây dựng phương án tuyển giáo viên hợp đồng cho bậc mầm non, tiếp nhận giáo viên cho các bậc học. Thành phố cũng sẽ hướng dẫn và cấp kinh phí để các trường hợp đồng giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy học. Năm học mới diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, ngành giáo dục đã lên các phương án phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, nhiều trường đã triển khai cho HS ôn tập trực tuyến nhằm giúp các em ôn lại kiến thức, hình thành thói quen học trực tuyến. Các nhà trường cũng hoàn thành việc bố trí, phân công chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện HS tựu trường và khai giảng năm học mới.

Những năm qua, việc đầu tư kinh phí xây dựng CSVC cho các nhà trường được TP Thanh Hóa và các phường, xã rất quan tâm. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều phòng học xây dựng từ lâu đã xuống cấp phải dỡ bỏ để xây mới, vì thế dù số phòng học hằng năm được xây dựng mới nhiều nhưng số lượng không tăng thêm, trong khi số HS lại tăng rất nhanh, mỗi năm tăng trên 2.500 HS nên nhiều trường vẫn thiếu phòng học hoặc đang phải sử dụng các phòng học tạm không bảo đảm yêu cầu theo quy định. So với năm học 2017–2018, năm học này, TP Thanh Hóa tăng 13 trường, song vẫn chưa đáp ứng được so với sự gia tăng nhanh về số lượng HS. Để khắc phục tình trạng này, TP Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng các trường mầm non, tiểu học, THCS tư thục nhằm kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống trường, lớp tư thục, đáp ứng nhu cầu học tập của HS trong tương lai.

Bài và ảnh: Tố Phương