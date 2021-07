Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-7; trong đó, ngày 7 và 8-7 là 2 ngày thi chính thức. Để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này, thời gian qua, ngành giáo dục, chính quyền các địa phương, các trường THPT trong tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, ôn luyện, cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 huyện Nông Cống họp triển khai nhiệm vụ sẵn sàng cho kỳ thi. Ảnh: Lê Phong

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh có hơn 40.200 thí sinh đăng ký dự thi tại 75 điểm thi ở các trường THPT. Trong đó, hệ THPT có 35.306 thí sinh; hệ giáo dục thường xuyên 4.941 thí sinh và 1.664 thí sinh tự do. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo các trường chủ động xây dựng phương án ôn tập phù hợp cho học sinh, thường xuyên bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, nhất là sau khi Bộ GD&ĐT công bố phương án thi, đề thi minh họa. Các trường THPT cũng đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo của ngành trong việc tổ chức công tác ôn tập, thường xuyên tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi tới học sinh và phụ huynh. Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cũng đã tổ chức họp triển khai, đánh giá tiến độ chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh; các thành viên BCĐ được giao nhiệm vụ cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các trường THPT. Việc tổ chức phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, thành viên BCĐ làm nhiệm vụ tại kỳ thi cũng được triển khai kịp thời. Công an tỉnh đã chỉ đạo và triển khai lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự cho kỳ thi; Sở Y tế phối hợp với chính quyền các địa phương, các trường THPT triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm sức khỏe cho thí sinh dự thi; ngành điện lực xây dựng kế hoạch bảo đảm không để xảy ra mất điện trong thời gian diễn ra kỳ thi...

Năm nay kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Chính vì vậy, Sở GD&ĐT đã tham mưu ban hành và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Gần đây nhất, Sở GD&ĐT đã ban hành Văn bản số 1720/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu, các điểm thi đặt tại các trường THPT phối hợp với cơ quan y tế các địa phương tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức thi, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt bảo đảm đủ tương ứng với số lượng thí sinh, cán bộ, nhân viên tại điểm thi; hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các điểm thi bố trí từ 1 đến 2 phòng thi dự phòng. Sở GD&ĐT cũng đã yêu cầu UBND, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành y tế thường xuyên cập nhật tình hình thí sinh dự thi, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Cũng theo quy định, đến ngày 5-7-2021, nếu có thí sinh ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng; thí sinh dự thi thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 sẽ không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các thí sinh này sẽ được tham dự kỳ thi tổ chức đợt thứ 2 (theo quy định của Bộ GD&ĐT), nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Cũng như kỳ thi trước, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực từ các cấp, các ngành và toàn xã hội. UBND, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các trường THPT được đặt làm điểm thi rà soát kỹ các điều kiện phục vụ cho kỳ thi; quan tâm đến những thí sinh ở xa điểm thi, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Ông Đỗ Gia Xuân, Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó trưởng BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 huyện Nông Cống, cho biết: Ngoài việc thực hiện theo đúng quy chế và chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của BCĐ thi cấp tỉnh, Bộ GD&ĐT về các khâu của kỳ thi, huyện Nông Cống đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi. Theo đó, BCĐ thi cấp huyện đã giao nhiệm vụ, phân công các ban, ngành chức năng trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên; có các phương án dự phòng nhằm triển khai kịp thời khi có yêu cầu và khi xảy ra tình huống phát sinh, đột xuất, bảo đảm kỳ thi trên địa bàn huyện diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn tuyệt đối.

Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi. Mọi điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại kỳ thi... đều được ngành giáo dục, các ngành chức năng, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng kế hoạch. Sở GD&ĐT cũng đã tích cực vào cuộc, phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương và chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Hy vọng, với sự chuẩn bị tốt các điều kiện theo hướng dẫn và quy định của Bộ GD&ĐT, cùng sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Theo lịch thi, chiều 6-7, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi. Ngày 7-7, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 8-7, buổi sáng thí sinh thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội, thời gian làm bài 50 phút đối với mỗi môn thành phần; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Lê Phong