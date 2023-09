Quan Hóa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học

Những năm qua, bằng các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp Nhân dân, cơ sở trường lớp học ở huyện Quan Hóa được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THCS thị trấn Hồi Xuân được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Cảm nhận của chúng tôi khi đến thăm Trường THCS thị trấn Hồi Xuân đó là các phòng học được đầu tư xây dựng khang trang, khuôn viên sân trường sạch, đẹp, thoáng mát, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ. Ông Trịnh Văn Tiến, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Xác định đầu tư cơ sở, vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia (CQG), chuẩn hóa đội ngũ giáo viên là góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy, thời gian qua nhà trường cũng như chính quyền địa phương luôn nỗ lực tìm mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong lộ trình công nhận là trường CQG, năm học 2023-2024 huyện đã có kế hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp 16 phòng học, phòng bộ môn, với kinh phí đầu tư gần 8 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Trịnh Trung Vinh, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa, cho biết: Những năm qua, công tác xây dựng cơ sở, vật chất trường lớp học trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; công tác đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm đang mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác giáo dục của huyện. Hầu hết các trường học ở các bậc học đều có nhà học cao tầng, nhà công vụ cho giáo viên, nhiều trường đã xây dựng được nhà bán trú cho học sinh. Tính đến hết năm học 2022-2023, số phòng học kiên cố trên địa bàn huyện đạt 90,74% (mầm non đạt 91,06%; tiểu học 86,77%; THCS 100%). Toàn huyện đã có 24/48 trường đạt CQG, đạt 50%. Đến thời điểm này, về phòng học cơ bản đáp ứng về số lượng. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn huyện Quan Hóa vẫn còn 133 phòng xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, trong đó có 76 phòng học văn hóa, 6 phòng học bộ môn, 9 phòng phục vụ học tập, 10 phòng hành chính quản trị, 30 phòng phụ trợ (chủ yếu là bậc mầm non và tiểu học ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới), nhiều phòng học đang phải mượn tạm ở các nhà văn hóa thôn, bản. Đồ dùng thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 được cấp và sử dụng đã lâu, lại thiếu phòng chức năng để bảo quản, do vậy đã bị hư hỏng nhiều và gần như không còn sử dụng được. Hiện, thiết bị dạy học lớp 1, 2 và lớp 6 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp trực tiếp đến các đơn vị trường học, tuy nhiên cũng mới chỉ là thiết bị dạy học tối thiểu. Nguyên nhân chính là huyện miền núi còn nghèo, nên việc huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa cao; nguồn kinh phí dành cho xây dựng trường CQG còn nhiều hạn chế, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, công tác xã hội hóa giáo dục ở các xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn nhiều khu lẻ thiếu thốn các trang thiết bị dạy học, trong khi kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất hằng năm rất hạn hẹp. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, giáo viên còn thiếu, đặc biệt là nhân viên phụ trách thiết bị thư viện...

Để công tác xây dựng cơ sở trường lớp học trên địa bàn huyện Quan Hóa đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học, đề nghị Nhà nước, tỉnh tiếp tục có nguồn vốn đầu tư thông qua các chương trình, dự án, gắn với việc XDNTM, xây dựng trường CQG. Bên cạnh đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và nhà trường trong việc tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thấy rõ vai trò của mình trong công tác xã hội hóa giáo dục, từ đó chung tay đóng góp sức người, sức của xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy và học, đáp ứng tốt việc dạy và học. Góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra.

Bài và ảnh: Khắc Công