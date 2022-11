Ocean Edu: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trong những ngày qua, chuỗi hoạt động chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022) do Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và tràn ngập nhiều điều ý nghĩa của tập thể cán bộ, giáo viên, học viên trên toàn hệ thống. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho học viên - giáo viên - khách hàng có cơ hội giao lưu, thể hiện tinh thần hiếu học, “tôn sư trọng đạo” của trò đối với thầy cô Ocean Edu.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đại diện các Trung tâm Ocean Edu trên toàn quốc đã tham gia hiện diện, đồng hành tại các đơn vị trường học, đối tác của Ocean Edu. Đây là dịp gặp gỡ, tri ân, gắn kết giữa nhà trường và hệ thống các trung tâm Ocean Edu trên toàn quốc.

Sau hơn 2 năm hạn chế tổ chức các hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam được Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức rộng rãi tại hơn 1.500 các điểm trường trên toàn quốc. Cùng với đó, hơn 150 trung tâm Ocean Edu trên toàn quốc cũng đã gửi những lẵng hoa tươi thắm, món quà tặng tri ân đến các Quý thầy giáo, cô giáo như một lời cảm ơn sự đồng hành của Quý nhà trường, các đơn vị đối tác trong ngành giáo dục đã đồng hành cùng Ocean Edu trong suốt thời gian qua.

Ocean Edu Lý Nhân tri ân các thầy giáo, cô giáo ngày 20-11.

Bên cạnh các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tại hơn 150 Trung tâm Ocean Edu cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng ngày lễ đặc biệt này: Các hoạt động STEAM chủ đề “Tri ân người thắp sáng ước mơ”, các hoạt động ngoại khóa như Fun with English, Trao niềm ước vọng - Gửi ngàn tri ân… tạo sự gắn kết tình thầy trò và để lại dấu ấn đặc biệt trong ngày kỷ niệm 20-11. Cùng với đó, những bó hoa tươi thắm, những món quà từ trái tim gửi đến trái tim, những lời chúc mừng mang theo thông điệp của yêu thương, những tấm thiệp handmade được làm bằng đôi bàn tay khéo léo của các con, những nét bút nắn nót chứa chan bao lời tri ân mà các học viên và phụ huynh học sinh đã được gửi đến các thầy cô giáo Ocean Edu.

Ocean Edu Phủ Lý tri ân các thầy giáo, cô giáo ngày 20-11.

Đặc biệt, nhằm tri ân sự đóng góp to lớn của các cán bộ nhân viên (CBNV) trong ngành giáo dục cũng như như tạo điều kiện và hỗ trợ cho CBNV và con CBNV được tham gia học tập các chương trình Tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài chuẩn Quốc tế: Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu quyết định trao tặng học bổng 100% cho toàn thể CBNV và con em CBNV đang công tác trong ngành giáo dục. Mọi thông tin chi tiết, thầy cô vui lòng liên hệ hotline 1900.6494 để biết thêm.

Hơn 16 năm Ocean Edu phụng sự và đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục Việt Nam, với đội ngũ hơn 2.000 cán bộ, giảng viên là người Việt Nam và người nước ngoài, Ocean Edu đã, đang và sẽ làm tốt hơn nữa vì sự nghiệp trồng người, vì tương lai của những mầm non nước Việt. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày toàn xã hội tri ân những người làm giáo dục, Ocean Edu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đơn vị trường học, các đơn vị đối tác đã đồng hành lời chúc mừng, lời tri ân vẹn tròn nhất!

Truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết: https://ocean.edu.vn/ Danh sách trung tâm Anh ngữ Ocean Edu: https://ocean.edu.vn/vi-VN/gioi-thieu/he-thong-chi-nhanh-dao-tao-17

Lan Hằng