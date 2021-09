Ngày khai giảng đặc biệt

Sáng 6-9, học sinh cấp học tiểu học, THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên trong tỉnh đã đón lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Đây là lễ khai giảng vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương trong tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội nên cách thức tổ chức cũng linh hoạt theo từng hình thức trực tuyến, trên sóng phát thanh hoặc trực tiếp tùy điều kiện từng địa phương.

Ngoài cấp học mầm non chưa đến trường, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh có một số địa phương không tổ chức lễ khai giảng đối với cấp tiểu học và THCS do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hoặc đang trong thời gian thực hiện giãn các xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như TP Thanh Hoá, thị xã Nghi Sơn, huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Nông Cống và Như Thanh. Một số huyện tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp tại lớp học nhưng dưới sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu trong quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một số địa phương khác tổ chức dưới hình thức trực tuyến, học sinh dự lễ khai giảng tại nhà qua màm hình ti vi, máy tinh hay smartphone…

Trong ngày khai giảng năm học mới 2021-2021 đồng chí Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự lễ khai giảng tại Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 (Cẩm Thuỷ) - đơn vị trường có 2 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Đây cũng là đơn vị trường duy nhất của khu vực miền núi xứ Thanh và là 1 trong 2 trường trên địa bàn toàn tỉnh (ngoài Trường THPT chuyên Lam Sơn) có học sinh đạt giải quốc gia trong năm học vừa qua.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy lễ khai giảng năm này của thầy, trò Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 diễn ra hết sức ngắn gọn, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch. Các thầy, cô giáo dự lễ trực tiếp dưới cờ tại khuôn viên sân trường; các em học sinh dự lễ ngay tại lớp học và nghe các nội dung của buổi lễ qua hệ thống loa truyền thanh.

Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức đã đánh hội trống khai giảng và có bài phát biểu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của thầy, trò Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 trong năm học vừa qua, đồng thời động viên cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 nói riêng, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là những khó khăn trước tác động của dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà.

Ngay sau khi dự lễ khai giảng tại Trường THPT Cẩm Thuỷ 1, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác dạy và học, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số đơn vị trường trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ.

Tại huyện Đông Sơn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm nay tại các trường học trên địa bàn huyện được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, có ý nghĩa giáo dục, bảo đảm an toàn.

Học sinh thực hiện lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 ngay tại lớp học.

Năm học 2021-2022 toàn huyện Đông Sơn có 14.202 học sinh và 801 cán bộ, giáo viên ở các cấp học. Trong đó, có 1.412 học sinh và 382 giáo viên có hộ khẩu, cư trú và sinh sống tại TP Thanh Hoá (nơi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Vì vậy, đối với học sinh đang cư trú, sinh sống ở các đơn vị thực hiện giãn cách xã hội nghỉ học không đến trường. Các trường tổ chức mỗi lớp, khối lớp học một thiết bị kết nối Internet phát trực tiếp giờ dạy theo thời khoá biểu để học sinh tự học oline ở nhà. Đối với học sinh không có thiết bị kết nối Internet các trường tổng hợp kế hoạch và dạy bù theo quy định. Đối với giáo viên có hộ khẩu và đang cư trú, sinh sống ở các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã cấp 100% giấy đi đường hai chiều theo quy định để giáo viên đi lại thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

Tại thị xã Bỉm Sơn, lễ khai giảng năm học mới được các trường tổ chức theo đơn vị lớp học. Các thông tin từ nhà trường có thể chuyển đến các lớp bằng hình thức trực tuyến hoặc qua hệ thống loa phát thanh.

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại các trường trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn được diễn ra ngay tại lớp học

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, các nhà trường đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: phân luồng đón học sinh từ cổng trường, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hướng dẫn khoảng cách phù hợp... Lễ khai giảng trên địa bàn thị xã được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và an toàn cho học sinh.

Lễ khai giảng của cô và trò trường THCS Nhữ Bá Sỹ (Hoằng Hóa) được tổ chức ngày tại lớp học

Tại huyện Hoằng Hóa, lễ khai giảng được diễn ra vào tiết học đầu tiên (thời gian không quá 45 phút) và tổ chức trong nội bộ nhà trường theo đơn vị lớp (học sinh và giáo viên chủ nhiệm ổn định trong các lớp học). Được biết, để đảm bảo điều kiện đón học sinh đến trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo cho các nhà trường chỉnh trang khuôn viên trường lớp tại các bậc học; các nhà trường đã chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng huyện để phun thuốc khử khuẩn trong và ngoài lớp học. Ở mỗi lớp học, văn phòng nhà trường đều chuẩn bị xà phòng, nước sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang y tế… chu đáo, đầy đủ nhằm bảo đảm học sinh khi đến trường được an toàn trong mùa dịch.

Riêng xã Hoằng Thái (thuộc khu vực phong tỏa) nên cả 3 bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS đều không tổ chức khai giảng. Do điều kiện còn khó khăn nên xã Hoằng Thái cũng không tổ chức cho học sinh học online. Qua khảo sát số học sinh đủ điều kiện đăng kí học online chỉ chiếm khoảng 20-25%, nên các nhà trường chỉ dừng lại ở việc giao nhiệm vụ cho học sinh mà chưa tổ chức dạy bài mới theo hình thức trực tuyến.

Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Lợi (TP Sầm Sơn) thực hiện khai giảng năm học mới tại lớp học

Tại TP Sầm Sơn, Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng với đầy đủ nghi thức chào cờ; nghe Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường và tuyên dương, khen thưởng các giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022 qua hệ thống phát thanh của nhà trường và các ứng dụng trực tuyến. Qua đó, giúp các em cảm nhận được không khí của ngày khai trường và nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao trong năm học mới.

Với gần 29.500 học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT, năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục Sầm Sơn sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu Kế hoạch năm học đã đề ra; vừa đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID - 19 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường học; triển khai thực hiện Đề án xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn ở cấp tiểu học và THCS, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 85% trường đạt chuẩn quốc gia…

Trường liên cấp Darwin thực hiện Lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến

Trước đó, ngày 5-9, trường liên cấp Darwin Sầm Sơn cũng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến theo đúng nghi lễ truyền thống và phát trực tiếp trên fanpage của nhà trường và kết nối tới từng học sinh tại gia đình qua ứng dụng zoom. Đây là năm học đầu tiên của Trường liên cấp Darwin Sầm Sơn. Với quy mô 11 lớp học, với 230 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, có đầy đủ các phòng chức năng, sân thể thao, bể bơi, phòng tin học, khu nghệ thuật… Ngoài chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh trường liên cấp Darwin sẽ học giáo trình Tiếng Anh Cambrige với giáo viên nước ngoài, được phát triển các môn năng khiếu, âm nhạc, hội hoạ, bơi lội, cờ vua… và các kỹ năng sống, kỹ năng tư duy cần thiết.

Các em học sinh trường THCS Lâm Xa (Bá Thước) từng bừng khai giảng năm học mới 2021-2022 tại lớp học

Năm học 2021-2022 toàn huyện Bá Thước có 25.621 học sinh ở các cấp học từ mầm non tới THPT. Thực hiện nghiêm theo quy định tại Công văn số 2351/SGD ĐT ngày 31-8-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo “Tạm dừng thời gian tới trường đối với bậc học mầm non trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới”. Vì vậy 6.044 học sinh mầm non của huyện vẫn đang tạm nghỉ. Các cấp học còn lại trên địa bàn huyện Bá Thước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo từng lớp học vào tiết học đầu tiên (không quá 45 phút), đồng thời linh hoạt trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cô trò trường tiểu học Điền Lư (Bá Thước) bước vào giờ học đầu tiên

Do làm tốt công tác chuẩn bị, 100% các trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Bá Thước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bảo đảm đúng kế hoạch, thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, của ngành. Công tác phòng chống dịch được các trường thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đối với các trường Tiểu học có các điểm lẻ phải phân công lãnh đạo đến lẻ có nhiều lớp để dự khai giảng và chỉ đạo công tác phòng chống dịch cùng giáo viên và học sinh. Dù chỉ là lễ khai giảng đơn sơ tại lớp học nhưng vẫn bảo đảm sự trang nghiêm, các em học sinh đều háo hức, sôi nổi bước vào năm học mới.

Các em học sinh Trường tiểu học thị trấn Quan Hóa trang nghiêm trong lễ khai giảng năm học mới

Trong khi đó, theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa, tính đến ngày 5-9, trên địa bàn huyện có gần 300 cán bộ, giáo viên đã tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với ca bệnh F0 (ông Ng.V.Q) tại huyện Mường Lát và các ca F1 có liên quan. Vì vậy, các trường có nhiều cán bộ, giáo viên tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với các trường hợp F1, F2 trên, học sinh sẽ tạm dừng đến trường trong thời gian 1 tuần (kể từ ngày 6-9 đến hết ngày 12-9), gồm các trường: tiểu học: Phú Nghiêm, Hồi Xuân, Nam Xuân, Nam Tiến, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Thanh Xuân, Phú Xuân, Phú Thanh; các trường THCS Thị Trấn, Hồi Xuân, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Phú Xuân.

Các trường còn lại vẫn thực hiện khai giảng năm học mới theo hình thức nội bộ tại từng lớp học vào sáng 6-9. Ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh trên địa bàn huyện Quan Hóa đã bước vào những tiết học đầu tiên của năm học mới. Đối với các trường đã lùi thời gian khai giảng, trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, tùy theo điều kiện của từng trường để tổ chức hoạt động giáo dục bằng hình thức online, kết hợp giao bài tập qua hình thức OTT (qua website, facebook, zalo, yotube…). Sau thời gian học sinh tạm dừng đến trường, tùy theo tình hình cụ thể từng trường và tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có phương án dạy học cho phù hợp.

Học sinh trường THPT Quảng Xương 1 thực hiện khai giảng năm học mới tại lớp học

Tại huyện Quảng Xương, lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, trang trọng, thiết thực, đảm bảo an toàn, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Sau lễ khai giảng, học sinh bắt đầu tựu trường, đồng thời học chính khóa từ ngày 6-9. Hiện tại, huyện Quảng Xương đang kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 nên ngành Giáo dục chỉ đạo các nhà trường xây dựng phương án dạy và học theo 3 cấp độ. Tranh thủ thời điểm đang kiểm soát được dịch bệnh, tập trung nguồn lực, tăng thời lượng dạy học để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình giáo dục: tăng tiết, tăng buổi, trước mắt là dạy học cả ngày thứ 7 (có thể kết hợp hình thức online, qua truyền hình, giao bài tập qua hình thức OTT). Tạm thời chưa tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường học, hạn chế tối đa các hoạt động không cần thiết, tập trung vào những hoạt động giáo dục trọng tâm, trọng điểm. Đối với bậc học tiểu học, chỉ tổ chức 1 buổi/1 lớp/1 ngày, chưa bố trí ăn, nghỉ bán trú.

Riêng đối với xã Quảng Long đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15/CT - TTg, vì vậy các trường trên địa bàn xã Quảng Long tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Khuyến khích các nhà trường dạy học bằng hìnhthức online, kết hợp giao bài tập qua hình thức OTT.

Nhóm PV