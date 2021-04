Năm học 2025-2026, Thanh Hóa cần tuyển dụng thêm khoảng 5.139 giáo viên

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục tỉnh Thanh Hóa, thu hút học sinh có học lực khá giỏi theo học các ngành đào tạo sư phạm, sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Theo đó, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/ tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Được biết, năm học 2024-2025, Thanh Hóa sẽ có khoảng 231.263 học sinh mầm non với khoảng 9.399 lớp (nhóm lớp) với số giáo viên mầm non nghỉ hưu là 250 người; năm học 2025-2026, Thanh Hóa sẽ khoảng 1.094.816 học sinh với tổng số lớp học khoảng 19.520 lớp (nhóm lớp), trong đó, tổng số giáo viên nghỉ hưu của năm học này là 1.299 người. Do đó, nhu cầu đào tạo giáo viên của tỉnh Thanh Hóa năm 2021 để đáp ứng nhu cầu sử dụng giáo viên cho năm học 2024-2025 đối với cấp học mầm non là 599 người (trình độ cao đẳng); Tổng nhu cầu đào tạo giáo viên có trình độ đại học năm 2021 để phục vụ cho năm học 2025-2026 đối với cấp học mầm non và phổ thông là 5.139 giáo viên (trong đó giáo viên mầm non là 905 người, giáo viên tiểu học 2.431 người, giáo viên THCS là 1.674 người, giáo viên THPT là 159 người).

