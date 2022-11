Lộ trình học tiếng Anh chuẩn quốc tế, bạn có biết?

Theo các chuyên gia ngoại ngữ cho rằng lộ trình học tiếng Anh chuẩn quốc tế cho trẻ cần phải bám sát độ tuổi, khả năng tiếp thu và năng lực ngôn ngữ hiện tại của các em. Chính vì vậy tại Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu luôn lấy học viên làm trung tâm, nghiên cứu và đưa ra lộ trình học cụ thể và bài bản giúp học viên tiếp thu một cách tốt nhất.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu hiện đang triển khai đa dạng chương trình học, phù hợp với độ tuổi, trình độ và nhu cầu ôn luyện của từng nhóm đối tượng khác nhau: Chương trình tiếng Anh 4-16 tuổi, Luyện thi TOEIC, Luyện thi IELTS, Tiếng Anh giao tiếp. Các chương trình học đều được nghiên cứu dựa trên giáo trình chuẩn Quốc tế và được cập nhật thường xuyên.

Chương trình tiếng Anh trẻ em

Nhằm giúp các em sớm có nền tảng kiến thức Anh ngữ vững chắc ngay từ nhỏ, để làm bước đệm chinh phục những trình độ cao hơn, tiến gần tới mục tiêu ôn luyện của trẻ cũng như nguyện vọng từ ba mẹ, Ocean Edu đã xây dựng 3 chương trình đào tạo: Discovery English 4-6 tuổi, Challenge English 6-11 tuổi và Focus English 11-16 tuổi.

Discovery English 4-6 tuổi

Discovery English là chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho nhóm đối tượng mầm non từ 4-6 tuổi. Đây được xem là thời điểm vàng để trẻ tiếp cận ngôn ngữ thứ 2 một cách tự nhiên nhất. Nội dung giảng dạy tại Ocean Edu được thiết kế dưới hình thức hoạt động vui chơi như sinh hoạt nhóm, kể chuyện, nghe nhạc... Điều này giúp trẻ tiếp cận Anh ngữ một cách tự nhiên, hiệu quả mà không bị nhàm chán hay áp lực.

Challenge English 6-11 tuổi

Những phụ huynh có con em đang trong độ tuổi 6-11 nhất định đừng bỏ qua khóa học Challenge English tại Ocean Edu. Thông qua giáo trình Academy Stars của nhà xuất bản Macmillan, cùng sự hướng dẫn đến từ đội ngũ giáo viên nước ngoài có kinh nghiệm, các em sẽ bước đầu được rèn luyện 4 kỹ năng Anh ngữ thiết yếu nghe – nói – đọc – viết để có thể tự tin hơn khi giao tiếp thực tế.

Focus English 11-16 tuổi

Đây là chương trình chuyên sâu được Ocean Edu thiết kế cho nhóm đối tượng học viên trung học cơ sở, nhằm giúp các em rèn luyện thành thạo 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết cùng ngữ pháp, từ vựng và phát âm. Đến với Ocean Edu, các em được ôn luyện cùng 2 bộ giáo trình đến từ nhà xuất bản Macmillan và Person, tích lũy những kiến thức quan trọng. Hơn nữa chương trình còn giúp các em có một định hướng rõ ràng trong hành trình chinh phục IELTS 8.5.

Chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế

Không chỉ nổi danh trong công tác đào tạo Anh ngữ cho trẻ em, Hệ thống Anh ngữ Ocean Edu còn gây ấn tượng với người học về mảng luyện thi chứng chỉ quốc tế TOEIC, IELTS.

Luyện thi IELTS

Khóa Luyện thi IELTS Ocean Edu được thiết kế với lộ trình ôn luyện chuyên biệt cho từng cấp độ, từ người mới làm quen đến đối tượng nắm vững kiến thức có nhu cầu chinh phục kỳ thi. Đến với khóa học, bạn sẽ được mở rộng vốn từ vựng, ngữ pháp, đồng thời luyện tập nhuần nhuyễn 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết để chạm đến band điểm IELTS 8.5 một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Luyện thi TOEIC

Với nội dung bám sát đề thi thực tế, kết hợp cùng phương pháp Test – teach – test, trung tâm sẽ giúp bạn kiểm tra, đánh giá liên tục năng lực Anh ngữ của mình, để sớm nhận ra điểm mạnh, yếu của bản thân. Từ đó, bạn có thể phát huy tối đa điểm mạnh cũng như tìm cách tăng cường rèn luyện để khắc phục điểm yếu, nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC sắp tới.

Chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế

Khóa học dành cho người đi làm muốn nâng cao kiến thức cũng như tăng cường khả năng sử dụng Anh ngữ để phục vụ cho mục đích công việc.

Chương trình gồm 6 trình độ với 12 cấp khác nhau, được biên soạn chuyên biệt, phù hợp với khả năng tiếp thu của người Việt Nam. Trước khi nhập học, mỗi bạn đều trải qua bài thi đánh giá đầu vào và phỏng vấn trực tiếp cùng giáo viên nước ngoài. Ocean Edu sẽ dựa vào kết quả bài thi đó để đánh giá, tư vấn và xếp lớp học phù hợp cho bạn.

Với chương trình này, trung tâm áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến có sự phối hợp giữa 2 hệ thống phần mềm đào tạo từ Oxford và Cambridge, để học viên có thể “bứt phá” trong các kỹ năng nghe, nói. Ngoài ra, bạn cũng thường xuyên được kiểm tra, đánh giá trình độ liên tục thông qua các bài thi do trung tâm cùng thầy cô biên soạn.

Sau chương trình, bạn không chỉ được bổ sung lượng từ vựng mới, cách diễn đạt ý xoay quanh các chủ đề kinh tế, xã hội, quốc tế, mà còn xây dựng nhiều kỹ năng mềm thiết yếu như thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo, viết email, tổ chức các cuộc họp thương thuyết... Đây cũng là những điều vô cùng quan trọng để bạn thăng tiến nhanh trong công việc.

Phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh “IELTS circle of Champions 2022” cùng Ocean Edu

Cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh “IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2022” do Ocean Edu tổ chức chính thức phát động từ ngày 01/11/2022 dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên cả nước, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp các em học sinh tự tin và năng động hơn; đồng thời khuyến khích các bạn thể hiện niềm yêu thích tiếng Anh, khẳng định trình độ tiếng Anh của bản thân thông qua 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết và khả năng hùng biện tiếng Anh của mình. Đặc biệt thông qua cuộc thi cũng tạo tiền đề giúp các bạn thí sinh làm chủ tấm hộ chiếu vàng IELTS

Nhanh tay đăng ký tại các Trung tâm Ocean Edu gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900.6494 ngay hôm nay để có cơ hội tham gia và sở hữu những phần quà hấp dẫn!

Nguyễn Hằng