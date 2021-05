Khẩn trương hoàn thành chương trình học ứng phó với đại dịch COVID-19

rước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, của ngành giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thành chương trình học, kiểm tra học kỳ II để kết thúc năm học 2020-2021 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Học sinh Trường Tiểu học Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) cấp tốc hoàn thành bài kiểm tra cuối năm để kết thúc năm học 2020-2021 sớm theo kế hoạch của ngành.

Cấp tốc kiểm tra

Ngày 11-5, thay vì học tập bình thường như kế hoạch, học sinh khối lớp 4 và khối 5 của Trường Tiểu học Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) phải thực hiện kiểm tra định kỳ cuối năm học 2020-2021. Thầy giáo Nguyễn Trọng Tính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Tâm, cho hay: “Kế hoạch này được thay đổi theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Thanh Hóa trên cơ sở nội dung Công văn số 1187/SGDĐT-VP, ngày 10-5-2021 của Sở GD&ĐT. Nếu theo kế hoạch năm học 2020-2021, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh các khối lớp kiểm tra định kỳ cuối năm từ ngày 23 đến 25-5-2021 và tổ chức bế giảng trước 30-5. Tuy nhiên, hiện việc tổ chức kiểm tra đang được triển khai thực hiện cho các khối lớp. Sự thay đổi này là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời của ngành trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19”.

Được biết, ngay khi có thông báo, hướng dẫn của tỉnh, của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình học và kết thúc năm học 2020-2021, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quảng Tâm đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch học tập, ôn luyện cụ thể cho từng môn học, với phương châm rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm nội dung chương trình học và bảo đảm kiến thức cho các em học sinh hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối năm. Chính vì vậy, dù tổ chức cho học sinh kiểm tra cuối kỳ sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch ban đầu, song với sự chủ động, quyết tâm của tập thể sư phạm nhà trường, thầy, trò Trường Tiểu học Quảng Tâm vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập theo đúng nội dung chương trình quy định.

Tại Trường THCS Kiên Thọ (Ngọc Lặc) ngay khi có hướng dẫn và chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT huyện về việc khẩn trương hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021, nhà trường đã tổ chức cho học sinh kiểm tra cuối kỳ cả trong ngày chủ nhật. Hiện tại các khối lớp đã hoàn thành việc kiểm tra, các tổ chuyên môn đang gấp rút chấm bài, đánh giá xếp loại học sinh để bế giảng năm học sớm. Thầy giáo Lê Ngọc Thuật, Hiệu trưởng Trường THCS Kiên Thọ, cho biết: “Việc tổ chức thi, chấm thi và kết thúc năm học tuy hơi gấp gáp về thời gian nhưng do có sự chủ động tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và sự chỉ đạo sát sao của ngành nên mọi hoạt động diễn ra bình thường, nội dung chương trình học được thực hiện đúng quy định và bảo đảm theo yêu cầu. Nhà trường luôn động viên cán bộ, giáo viên cố gắng, nỗ lực vì sức khỏe, tinh thần của học sinh, vì cộng đồng xã hội”.

Theo ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT, đến thời điểm này phần lớn các trường từ cấp tiểu học đến THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, thi học kỳ II. Đối với đơn vị chưa hoàn thành kiểm tra, sở chỉ đạo các nhà trường đẩy nhanh tiến độ. Việc tổ chức kiểm tra, thi có thể diễn ra kể cả vào thứ 7 và chủ nhật tuỳ vào tình hình thực tế mỗi đơn vị trường. Ngay sau thi, kiểm tra các nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học, kết thúc năm học. Các trường đã hoàn thành thi, kiểm tra nhưng chưa hoàn thành chương trình dạy học thì tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến...

Việc cấp tốc tổ chức kiểm tra để kết thúc năm học sớm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo phụ huynh học sinh. Chị Nguyễn Thị Hằng có con học tại Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này của ngành giáo dục và nhà trường. Biết là các con sẽ vất vả hơn, học hành, ôn tập gấp gáp hơn, nhưng tại thời điểm này vấn đề sức khỏe và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh vẫn là trên hết. Kiến thức còn thiếu, còn hổng chỗ nào thầy, cô có thể bổ sung vào thời điểm thích hợp, hoặc học online, nhưng để dịch bệnh bùng phát trong trường học thì sẽ rất vất vả cho cộng đồng, xã hội”.

Kết thúc năm học sớm

Chỉ trong vòng 3 ngày Sở GD&ĐT liên tiếp ban hành 2 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh về việc hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021 sớm. Trong đó, ngày 8-5-2021, sở ban hành Công văn số 1179/SGDĐT-VP hướng dẫn hoàn thành chương trình và tổng kết năm học 2020-2021. Đến ngày 10-5, tiếp tục ban hành Công văn số 1187/SGDĐT-VP về việc khẩn trương hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021. Điều này cho thấy sự quyết liệt của tỉnh, của ngành trong chỉ đạo, điều hành nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đúng ra, khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT quy định: Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước 25-5-2021; kết thúc năm học trước 31-5-2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tỉnh, thành trong cả nước đã chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tế địa phương. Tại tỉnh ta, đến ngày 13-5, đa phần các trường học đã hoàn thành chương trình học, sẵn sàng cho hoạt động bế giảng năm học. Riêng cấp học mầm non, 100% trường trong tỉnh đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 11-5-2021. Cô giáo Lê Thị Minh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Lương (Lang Chánh), cho hay: “Kế hoạch đến ngày 18-5 mới kết thúc chương trình học. Nhưng chương trình của bậc học mầm non cũng nhẹ nhàng và hiện nay cũng sắp hết, nên việc cho học sinh nghỉ học sớm là hoàn toàn hợp lý, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để lây lan, bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong trường học cũng như tạo sự an tâm cho phụ huynh học sinh”.

Theo thầy giáo Nguyễn Công Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Vinh (TP Sầm Sơn), đến ngày 11-5 nhà trường đã hoàn thành tổ chức kiểm tra cuối năm học ở các khối lớp, hoàn thành việc chấm bài kiểm tra và đang đánh giá xếp loại học sinh. Dự kiến nhà trường sẽ tổ chức bế giảng vào ngày 17-5, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch ban đầu của năm học. Việc tổ chức bế giảng được thực hiện tại mỗi lớp và chia thành 2 buổi, trong đó buổi sáng tổ chức cho khối 1, 4 và khối 5, buổi chiều khối 2 và 3 nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức cho biết: Việc cho học sinh nghỉ học và kết thúc năm học sớm trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 được Sở GD&ĐT chỉ đạo rất quyết liệt. Sở đã giao quyền cho địa phương, các trường học căn cứ thực tế khẩn trương, chủ động, linh hoạt trong việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học. Song yêu cầu đặt ra của ngành là trước ngày 17-5-2021 tất cả các trường học trong tỉnh phải thực hiện bế giảng, kết thúc năm học 2020-2021. Sở cũng chỉ đạo việc tổ chức bế giảng năm học trên tinh thần gọn nhẹ, tổ chức nội bộ hoặc bằng hình thức trực tuyến. Không tổ chức họp phụ huynh cuối năm theo hình thức tập trung, sử dụng hình thức OTT (mạng xã hội: zalo, viber, facebook,...) để trao đổi thông tin giữa nhà trường, lớp, giáo viên với phụ huynh. Các nhà trường không tổ chức tham quan, dã ngoại, chụp ảnh kỷ yếu, hội khóa... khi tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được khống chế trong cả nước. Riêng đối với khối lớp 9 và lớp 12, các trường học tiếp tục hệ thống hóa kiến thức cho học sinh để bảo đảm chất lượng trước khi các em tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thông tin thêm về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021, Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ: Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, không xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của tỉnh vẫn diễn ra đúng kế hoạch trong ngày 4 và 5 tháng 6 tới. Trường hợp F1, F2 hoặc khu vực còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ bố trí phòng thi giãn cách theo quy định hoặc có phương án xét tuyển đặc cách. Tuy nhiên, nếu dịch có diễn biến xấu thì sẽ lùi lịch thi vào thời điểm thích hợp, nhưng phải hoàn thành trước khi bắt đầu năm học mới 2020-2021. Trường hợp dịch bệnh không kiểm soát được, ảnh hưởng nghiêm trọng thì Sở GD&ĐT sẽ trình phương án xét tuyển, trừ trường hợp thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn. Nhưng trước mắt vẫn chỉ đạo thực hiện theo phương án thi vào ngày 4 và 5-6-2021.

Bài và ảnh: Phong Sắc