Huyện Quảng Xương bảo đảm cho kỳ tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch

Để bảo đảm an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, huyện Quảng Xương đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là có các giải pháp và phương án sẵn sàng đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Toàn bộ các phòng thi được phun thuốc khử trùng trước kỳ thi

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay huyện Quảng Xương có 2.226 thí sinh đăng ký dự thi, với 95 phòng thi, 4 hội đồng coi thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, huyện đã triển khai kế hoạch cụ thể, quán triệt các ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bảo vệ kỳ thi.

Tại 4 điểm thi đã được chuẩn bị 95 phòng thi với đầy đủ bàn ghế, quạt mát, ánh sáng và được vệ sinh sạch sẽ, nhất là các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Lực lượng Công an huyện, Huyện đội đã triển khai các phương án về an ninh - trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo trong những ngày diễn ra kỳ thi không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh - trật tự tại các hội đồng thi.

Huyện Quảng Xương đã cơ bản sẵn sàng các phương án chuẩn bị cho kỳ thi.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo các điểm thi phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch như dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn trước ngày thi, trang bị các vật dụng như khẩu trang, nước rửa tay khô, máy đo thân nhiệt tại các phòng thi, phòng làm việc của khu vực ra đề thi, làm phách, chấm thi và coi thi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Huy Nam, cho biết: Huyện đã chỉ đạo mỗi điểm thi bố trí một số phòng thi riêng dành cho học sinh là đối tượng F2 khi cần thiết. Việc bố trí cán bộ coi thi, cán bộ y tế tại các phòng thi bảo đảm đầy đủ.

Trước kỳ thi huyện đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại các hội đồng thi, kịp thời xử lý những tình huống, vấn đề phát sinh để xử lý.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức thi với ba môn chung: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Ngày 3-6 thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi, đính chính các sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 4-6 và sáng 5-6, thí sinh thi các môn lần lượt là: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán.

Mạnh Cường - Hồng Nhung