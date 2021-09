Huyện Quan Hóa tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường, lớp cho năm học mới

Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường, lớp học là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành giáo dục huyện Quan Hóa đã và đang thực hiện có hiệu quả nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2021-2022.

Tình trạng sạt lở được khắc phục, Trường PTDTBT THCS Trung Thành gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình cơ sở vật chất cho năm học mới (Ảnh chụp cuối tháng 8-2021).

Sự cố sạt lở nghiêm trọng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Trung Thành hồi đầu năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học tập của các em học sinh nhà trường. Không bảo đảm an toàn về tính mạng, huyện Quan Hóa đã quyết định chuyển toàn bộ học sinh của trường sang học tại Trường Tiểu học Trung Thành. Từ tháng 3 đến nay, đơn vị thi công đã tích cực, gấp rút khắc phục điểm sạt lở tại đây với mục tiêu hoàn thành trước khi bước vào năm học mới 2021-2022. Đến cuối tháng 8-2021, điểm sạt lở tại Trường PTDTBT THCS Trung Thành đã cơ bản được khắc phục, không còn nguy cơ xảy ra sạt lở, các em học sinh đã có thể quay trở lại học tập an toàn tại trường trong năm học mới. Thầy Lê Văn Viện, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trung Thành cho biết: “Toàn bộ 195 em học sinh đã chính thức quay trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới trong điều kiện được bảo đảm an toàn. Trường cũng đã vận chuyển toàn bộ bàn ghế, trang thiết bị từ Trường Tiểu học Trung Thành về, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, sửa chữa, thay thế, bổ sung để kịp phục vụ năm học mới, cũng như bảo đảm các điều kiện để 65 em học sinh diện bán trú được trở lại khu nhà bán trú của trường”.

Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện Quan Hóa đã tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống trường, lớp học trên toàn địa bàn, trong đó tập trung đánh giá về mức độ an toàn trường lớp học tại các địa bàn xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống, các khu lẻ tại các thôn, bản của các xã, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, điển hình là các xã Trung Sơn, Trung Thành, Thành Sơn, Phú Lệ, Phú Thanh, Hiền Kiệt... Theo kết quả khảo sát, đối với bậc mầm non, hiện còn thiếu phòng học tương đối nhiều (30 phòng). Để đảm bảo việc tổ chức dạy học, các trường phải mượn phòng học của bậc tiểu học (đã dồn khu) hoặc dồn lớp. Các phòng học về cơ bản đã được bảo đảm an toàn, ứng phó tốt trong mùa mưa bão. Đối với bậc tiểu học và THCS, các phòng học đã cơ bản đảm bảo. Hiện nay chỉ còn Trường Tiểu học Hiền Kiệt thiếu 5 phòng học, nên các em học sinh được bố trí học 2 ca tại khu chính. Trường Tiểu học Phú Lệ do công trình xuống cấp (cả khu chính và khu lẻ) đã được bố trí học nhờ tại Trường THCS Phú Lệ. Ngoài ra, các công trình được đầu tư xây mới như: nhà hiệu bộ và bếp ăn Trường Mầm non Phú Lệ; nhà 2 tầng 6 phòng học Trường Tiểu học và Trường THCS xã Phú Thanh đều có dãy nhà 2 tầng với tổng số 14 phòng học và 2 phòng chờ giáo viên; các Trường THCS Thành Sơn và Trung Sơn có nhà hiệu bộ mới... Hầu hết các trường đều có công trình nước sạch. Hiện chỉ còn 2 trường chưa có nguồn nước sạch bảo đảm sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên và học sinh là các Trường THCS Phú Lệ và PTDTBT THCS Trung Thành do chưa có giếng khoan. Các địa phương và các trường cũng đã cơ bản rà soát, sửa chữa các khu nhà ở bán trú, nhà ăn, nhà ở cho giáo viên, đồng thời chuẩn bị phương án bố trí nơi ở tại nhà dân trong trường hợp xảy ra thiên tai. Ngoài ra, các trường đều có công trình nhà vệ sinh kiên cố, bảo đảm vệ sinh, an toàn phòng, chống dịch...

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa Lê Đức Hiếu cho biết: Thời điểm khai giảng năm học mới trùng với cao điểm của mùa mưa bão, bởi vậy, công tác rà soát toàn diện về cơ sở vật chất, việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh ở cả điểm trường chính và các khu lẻ tại các xã, thị trấn. Căn cứ đặc điểm, điều kiện của mình, các trường cũng đã chủ động tăng cường cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình trường, lớp học, bảo đảm hoàn thành trước ngày khai giảng. Với những điểm trường chưa bảo đảm an toàn, các địa phương đều có phương án dự phòng để bố trí cho các em học sinh được học tập ở nơi an toàn, bảo đảm thực hiện đúng khung thời gian của chương trình năm học mới. Sự cố gắng nỗ lực của ngành, các địa phương và tập thể các nhà trường trong việc bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về mọi mặt sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác dạy và học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2021-2022.

Bài và ảnh: Mạnh Cường