Huyện Bá Thước chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Bá Thước luôn quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị dạy học; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục.

Cô và trò Trường THCS Điền Lư, huyện Bá Thước nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Tự Nhiên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hàng năm, ngay từ đầu năm học, ngành GD&ĐT huyện Bá Thước đã xây dựng và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chất lượng dạy học, giáo dục; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; chú trọng công tác giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, kỹ năng sống cho học sinh; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát triển năng lực của học sinh, đánh giá đúng thực chất giáo dục... Bên cạnh đó, phòng GD&ĐT chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia, kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên cải tạo khuôn viên nhà trường.

Năm học 2021-2022, huyện Bá Thước có 71 trường học với 22.151 học sinh. Trong đó, 24 trường mầm non, 23 trường tiểu học, 24 trường THCS. Hiện nay, tỷ lệ phòng học được kiên cố đạt 70%. Trang thiết bị dạy học, tài liệu phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Có 41/71 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 57,7%. Kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện Bá Thước đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhân. Đối với bậc học mầm non, quy mô mạng lưới trường lớp được duy trì và phát triển; huy động được tối đa số lượng trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%; các nhóm lớp trong trường mầm non đều được học 2 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng, thấp còi giảm còn dưới 9,5%. Đối với bậc tiểu học có 98,7% học sinh hoàn thành, hoàn thành tốt các môn học và hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục của bậc học THCS có nhiều khởi sắc. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện có 188 lượt học sinh được xếp giải. Trong đó, có 7 giải nhất, 23 giải nhì, 43 giải ba và 115 giải khuyến khích...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, trong tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa nâng cao chất lượng giáo dục. Tranh thủ tình hình dịch bệnh được kiểm soát các trường học đã tổ chức dạy học trực tiếp, ưu tiên dạy học các nội dung cơ bản, cốt lõi. Hiện nay, để thích ứng dạy học trong tình hình mới Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các trường học căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức dạy học vừa đảm bảo nội dung chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Thời gian tới, Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường học duy trì sĩ số học sinh và nền nếp dạy học. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm tạo hứng thú trong học tập. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa nâng cao chất lượng giáo dục”, ông Hà Tự Nhiên cho biết thêm.

Bài và ảnh: Xuân Cường