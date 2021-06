Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Chiều 28-6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, đơn vị liên quan, các huyện, thị, xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra như kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành (từ ngày 6 đến ngày 8-7). Toàn tỉnh có 40.247 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38.583 học sinh lớp 12 (hệ THPT: 35.306 học sinh; hệ GDTX: 4.941 học sinh); 1.664 thí sinh tự do. Tổng số điểm thi toàn tỉnh là 75 điểm với 1.742 phòng thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 điểm thi. Có khoảng 6.500 cán bộ tham gia công tác coi thi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Thanh Hóa, trong đó trọng tâm là thành lập các điểm thi; ban thư ký; ban in sao đề thi; ban vận chuyển, bàn giao đề thi, ban coi thi, ban làm phách bài thi tự luận, ban chấm thi tự luận và trắc nghiệm; ban phúc khảo bài thi tự luận và trắc nghiệm theo đúng quy chế thi.

Ngành Giáo dục đã chỉ đạo việc hoàn thành chương trình kế hoạch năm học, công tác ôn tập cho học sinh lớp 12, quán triệt quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho lãnh đạo, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi; yêu cầu tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia công tác kỳ thi không đi đến các vùng có dịch, bệnh đã được Ngành Y tế công bố trong thời gian từ ngày 21-5 đến khi hoàn thành nhiệm vụ được phân công trong kỳ thi; thực hiện khai báo y tế trước khi dự thi…

Đến nay, các ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng và triển khai các phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Công tác xây dựng đề thi, sao in đề thi được bảo đảm đúng quy định; các phương án vận chuyển, bàn giao, bảo quản đề thi, bài thi tại các điểm thi được thực hiện đúng quy chế của kỳ thi. Công tác chấm thi được thực hiện đúng thời gian quy định, đúng quy chế.

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng theo kế hoạch, nhiệm vụ đã đặt ra; có phương án ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, các điểm thi đặt tại các trường THPT phối hợp với cơ quan y tế các địa phương tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức thi (hoàn thành xong trước ngày 4-7), chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt bảo đảm đủ tương ứng với số lượng thí sinh, cán bộ, nhân viên tại điểm thi; hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, bệnh COVID-19. Các điểm thi bố trí từ 1 đến 2 phòng thi dự phòng.

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thường xuyên cập nhật tình hình thí sinh dự thi, cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Tính đến ngày 5-7, thí sinh ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các thí sinh thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 sẽ không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (từ ngày 6 đến ngày 8-7). Các thí sinh này sẽ được tham dự đợt 2 của kỳ thi theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kết luận hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã ghi nhận công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Ngành Giáo dục, các sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị Ngành Giáo dục, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi, bảo đảm đúng kế hoạch.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để có các phương án chuẩn bị, tổ chức kỳ thi đạt kết quả cao nhất, duy trì chế độ báo cáo từ các đơn vị, địa phương trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các điểm thi được chuẩn bị tốt, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, có các phương án dự phòng đối phó với diễn biến của dịch, bệnh. Các địa phương có phương án bố trí, hướng dẫn nơi ăn, nghỉ cho các thí sinh và phụ huynh bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước ngày 5-7, Ban chỉ đạo kỳ thi tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại tất cả các điểm thi trên địa bàn. Công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian diễn ra kỳ thi thực hiện đúng quy chế.

Mạnh Cường