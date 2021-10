Đại hội Hội Khuyến học huyện Hậu Lộc lần thứ V

Ngày 14-10, Hội Khuyến học (HKH) huyện Hậu Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có Chủ tịch HKH Thanh Hóa Vương Văn Việt, lãnh đạo huyện Hậu Lộc cùng 135 đại biểu chính thức.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đến nay huyện Hậu Lộc có 23/23 HKH xã, thị trấn; 6/6 HKH trường học do huyện hội trực tiếp quản lý; 9 Ban khuyến học cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc huyện; 82 Chi hội trường học và 687 Ban khuyến học trực thuộc hội cơ sở, với tổng số 45.406 hội viên. Chất lượng tổ chức Hội và hội viên ngày càng được nâng lên, cơ cấu đối tượng hội viên được phát triển mở rộng. Hoạt động của các hội cơ sở, chi hội, các ban khuyến học xã, thị trấn, các nhà trường khá toàn diện, thiết thực và hiệu quả.

Với vai trò nòng cốt phong trào, HKH huyện Hậu Lộc đã làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy, chính quyền ban hành các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Hội thực sự là cầu nối hữu ích giữa gia đình - nhà trường - xã hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Kết quả xây dựng các mô hình học tập trong toàn huyện đến hết năm 2020, tổng số gia đình được công nhận gia đình học tập là 31.975 gia đình, đạt 74,02% so với tổng số hộ toàn huyện, vượt chỉ tiêu 4,02%. Có 421 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 53,56% trên tổng số dòng họ của huyện (dòng họ có từ 10 hộ trở lên), vượt 3,56% so với chỉ tiêu. Có 92 thôn, khu phố được công nhận cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 60,13% so với tổng số thôn, khu phố, vượt chỉ tiêu 0,13%. Có 58 đơn vị được công nhận là đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 65,17% trên tổng số đơn vị, vượt 15,17% chỉ tiêu. Số “Cộng đồng học tập” cấp xã đạt loại tốt là 15/23 (65,2%), loại khá là 8/23 (34,8%).

Hầu hết các xã đã xây dựng được Quỹ khuyến học toàn dân. 5 năm qua, các cấp hội trong toàn huyện đã trao thưởng cho 49.279 học sinh, sinh viên với số tiền là hơn 6,6 tỷ đồng; thưởng cho 3.098 giáo viên, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ 5.153 học sinh, sinh viên nghèo và có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Việc xã hội hóa và đa dạng hóa cách vận động quỹ không chỉ tăng nhanh số tiền quỹ, mà còn tạo ra sức mạnh xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” và giảm nghèo bền vững, thực hiện công bằng trong giáo dục và đào tạo.

Nhiệm kỳ tới, HKH huyện Hậu Lộc tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội và hội viên. Làm tốt công tác tham mưu, tư vấn, phối hợp. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, “Cộng đồng học tập” cấp xã, triển khai đại trà xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Thực hiện xã hội hoá việc xây dựng Quỹ khuyến học, tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục nhà trường. Chăm lo việc học tập thường xuyên cho người lớn; mở rộng và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động và tập huấn.

Ban Chấp hành HKH huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HKH huyện Hậu Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 48 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu HKH tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Ấp, nguyên Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HKH huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Anh