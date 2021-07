Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

Cùng với việc tổ chức ôn tập tốt gắn với công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, thêm phương án dự phòng khi điểm thi có các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19… là những nội dung quan trọng đang được các điểm thi triển khai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Hệ thống camera giám sát phòng chứa đề thi tại trường THPT Tiệu Sơn 4

Tại Trường THPT Triệu Sơn 4 (Triệu Sơn), công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đang được nhà trường tiến hành khẩn trương, nghêm túc. Các trang thiết bị phòng dịch như: khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay, máy đo thân nhiệt đã được chuẩn bị đầy đủ.

Thầy Đoàn Ngọc Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 4 cho biết: Nhà trường đã hoàn thành kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh; thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, nhận hồ sơ đăng ký dự thi và gửi dữ liệu đăng ký về Sở GD&ĐT; tập huấn quy chế thi cho các thành phần tham gia thi; bảo quản hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký thi theo đúng quy định; sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất cho kỳ thi; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi đến điểm thi…

Ngoài ra, để phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã xây dựng phương án phun khử khuẩn trong khuôn viên nhà trường sau mỗi buổi thi; bố trí khu vực đo thân nhiệt, bồn rửa tay và các phòng thi dự phòng để đề phòng các tình huống phát sinh xảy ra.

Công các phun tiêu độc khử trùng được các điểm thi nghiêm túc thực hiện

Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi, công tác phòng, chống dịch COVID-19 luôn được trường THPT Tĩnh Gia I (TX Nghi Sơn) đặt ở trạng thái ưu tiên cao nhất.

Thầy Nguyễn Hồng Quân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia I cho biết: Là điểm thi đông nhất với gần 1.000 thí sinh của trường THPT Tĩnh Gia I và Cao đẳng ngề Nghi Sơn dự thi tại 40 phòng thi. Nhà Trường phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và địa phương tiến hành phun khử khuẩn theo quy định tại điểm thi. Giám sát, theo dõi chặt chẽ sức khỏe thí sinh từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc kỳ thi. Đồng thời chuẩn bị 6 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch, 1.000 khẩu trang y tế dự phòng, tất cả các phòng thi đều có nước rửa tay sát khuẩn…

Cơ sở vật chất trường THPT Tĩnh Gia I đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8-7-2021, Thanh Hóa có 75 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh (mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 điểm thi) với tổng số 40.247 thí sinh đăng ký dự thi tại 1.742 phòng thi. Toàn tỉnh bố trí khoảng 6.000 nhân lực tham gia coi thi gồm cán bộ Sở GDĐT; cán bộ giáo viên, nhân viên các trường THPT, THCS; lực lượng công an, quân sự trong tỉnh…

Tất cả các thí sinh sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào trường thi

Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: Với quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 an toàn, ngiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra tại 27 huyện, thị, thành phố. Qua kiểm tra các đơn vị đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi, triển khai tích cực công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị các phương tiện, vật tư y tế… Chúng tôi lưu ý các trường học phối hợp với chính quyền và cơ sở y tế địa phương, tuyên truyền về công tác phòng chống COVID-19; quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc, đi ngoại tỉnh, đến vùng có dịch trong khoảng thời gian từ nay đến khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sở cũng chuẩn bị các điểm thi dự phòng, đáp ứng yêu cầu quy định của kỳ thi, sẵn sàng cho tình huống nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn để không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kỳ thi.

Khu vực lưu trữ đề thi, bài thi có camera an ninh giám sát 24/24 giờ

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tuyệt đối nghiêm túc, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã quy định rõ cách thức và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác in sao, vận chuyển đề thi đảm bảo tuyệt đối bảo mật, an toàn; Khu vực lưu trữ đề thi, bài thi có camera an ninh giám sát 24/24 giờ…

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng các “kịch bản” cho mọi tình huống, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, an toàn phòng, chống dịch.

Linh Hương - Viết Trung