Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi tới trường

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Góp gió thành bão”, hơn 10 năm qua Quỹ “Bầu ơi” - một tổ chức thiện nguyện do bà Trương Tuyết Nhung là trưởng ban vận động, được thành lập trên cơ sở các thành viên đều có chung một tấm lòng nhân ái với mục đích giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban vận động Quỹ “Bầu ơi” trao học bổng cho 10 cháu mồ côi.

Để xứng đáng với ân tình...

Đứng trước micro phát biểu trong buổi nhận học bổng do Ban Vận động Quỹ “Bầu ơi” phối hợp với Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào tháng 9-2020, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của em Nguyễn Thị Huyền Trang, ở xã Quảng Văn (Quảng Xương). Em nghẹn ngào chia sẻ: Em mồ côi cha từ lúc 10 tuổi, mẹ phải làm rất nhiều việc để trang trải cho cuộc sống gia đình, nuôi em khôn lớn. Trong 2 năm qua, em nhận được mỗi tháng 500.000 đồng học bổng từ Quỹ “Bầu ơi” và nhà tài trợ Công ty CP Đầu tư thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam. Học bổng này đã giúp em đỡ khó khăn trong quá trình học tập. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của nhà tài trợ cũng như những người quan tâm, chia sẻ đến hoàn cảnh khó khăn như chúng em.

Cũng như Huyền Trang, 8 năm qua, em Trà Giang, ở xã Hoạt Giang (Hà Trung) được Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông nhận đỡ đầu, hỗ trợ học bổng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và đang dần thực hiện được ước mơ của mình. Trao đổi với chúng tôi, Trà Giang chia sẻ: “Khi mẹ đang mang thai em thì phát hiện em bị bệnh tim bẩm sinh. Vì bố em đã vào Nam lấy vợ khác nên mẹ sinh ra và nuôi em với bao gian truân, vất vả. Mẹ làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, trong khi đó phải thường xuyên đưa em đi bệnh viện chữa trị. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, tưởng chừng như mẹ không thể tiếp tục nuôi em ăn học. Rất may là vào năm học lớp 6 thì em được mổ tim theo chương trình “Trái tim cho em”. Em cũng được Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông nhận đỡ đầu, hỗ trợ học bổng 500.000 đồng/tháng để em được tiếp tục tới trường. Sự động viên về vật chất, tinh thần của công ty đã giúp mẹ con em tiếp tục có động lực để phấn đấu trong cuộc sống, cũng như trong học tập. Hiện em đang theo học Cao đẳng Y tế Hà Nội với mong muốn sau này khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo. Công ty cũng đã tăng mức hỗ trợ học bổng cho em lên 1.000.000 đồng/tháng. Em vô cùng biết ơn công ty đã cho em chỗ dựa vững chắc để em được tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ của mình”.

....không để các em bị bỏ lại phía sau

Là một đơn vị luôn dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam, từ ngày thành lập đến nay Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã triển khai nhiều hoạt động xã hội từ thiện hiệu quả, thiết thực hướng tới cộng đồng. Đặc biệt, từ năm 1998 đến nay công ty luôn duy trì tốt chương trình “Nhận đỡ đầu cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Đến nay, công ty đang nhận đỡ đầu cho 154 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 3 em mồ côi là sinh viên. Nhiều cháu được công ty đỡ đầu đã trưởng thành, lập nghiệp thành công trong cuộc sống. Từ những việc làm thiết thực và ý nghĩa trên, chương trình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhận được sự quan tâm từ các cấp, ban, ngành đến doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để các em không bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu trong buổi trao quà và học bổng quý II, quý III cho 138 trẻ em mồ côi tại 15 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tổng số tiền 343,5 triệu đồng diễn ra trong tháng 7-2021, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông chia sẻ “Tôi thấy hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành, khôn lớn của các con trong gia đình Tiến Nông. Nhìn thấy các con khỏe mạnh, cùng kết quả học tập tốt là động lực to lớn để Tiến Nông nỗ lực hơn nữa trong hoạt động giúp đỡ và nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, sự gắn kết, phối hợp của các cấp, các ngành và doanh nghiệp sẽ là sợi dây kết nối yêu thương, để không một trẻ em mồ côi nào bị bỏ lại phía sau”. Được biết, ngay trong buổi trao quà trên, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã thông qua Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu thêm 25 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Góp gió thành bão”, hơn 10 năm qua Quỹ “Bầu ơi” - một tổ chức thiện nguyện do bà Trương Tuyết Nhung là trưởng ban vận động, được thành lập trên cơ sở các thành viên đều có chung một tấm lòng nhân ái với mục đích giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Quỹ “Bầu ơi” đã vận động, ủng hộ và quyên góp được hàng ngàn suất học bổng có giá trị đến với trẻ em nghèo trên mọi miền đất nước. Đối với tỉnh Thanh Hóa, Quỹ “Bầu ơi” đã vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện giúp đỡ cho những địa phương nghèo, người nghèo, người thiếu may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là người có công, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ mồ côi. Chỉ tính riêng ở Thanh Hóa, quỹ đã giúp đỡ nhiều địa phương, đơn vị có điều kiện kinh tế khó khăn, giúp hàng chục ngàn người là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, người khuyết tật, người nghèo, trẻ em mồ côi về nhà ở, phương tiện sinh hoạt, đi lại, học bổng, góp phần tạo niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho những người có hoàn cảnh thiếu may mắn, góp phần chăm lo cho các em học sinh nghèo có một tương lai tốt đẹp hơn. Đặc biệt, 3 năm qua Quỹ “Bầu ơi” và Công ty CP Đầu tư thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam nhận đỡ đầu hỗ trợ 10 học sinh mồ côi ở các huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc và thị xã Nghi Sơn, mỗi tháng 500.000 đồng/1 học sinh đến hết năm học lớp 12. Sau đó sẽ tiếp tục hỗ trợ trong quá trình học tập nếu các em thi đỗ vào đại học, cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp cho đến khi các em ra trường có việc làm.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Bầu ơi” gửi gắm tới 10 em nhỏ do Quỹ “Bầu ơi” nhận đỡ đầu: “Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chưa thể về trao trực tiếp học bổng cho các con được, nhưng các con hãy yên tâm, “Bầu ơi” và cá nhân bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam sẽ luôn đồng hành với các con trên bước đường học tập. Mong các con luôn mạnh khỏe, phấn đấu học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội”.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 20.000 trẻ mồ côi, ngoài sự trợ giúp thông qua các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, thời gian qua nhiều cá nhân, tổ chức hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm sóc các nhóm đối tượng, các hoàn cảnh có điều kiện đặc biệt khó khăn, giúp các em có cơ hội vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Ông Lê Hồng Lương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Năm 2018, hội phát động chương trình “Nhận hỗ trợ, đỡ đầu học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập”, đến nay toàn tỉnh có 1.779 học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận chăm sóc, đỡ đầu với số tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.0000 đồng/em/tháng cho đến khi các em học hết lớp 12. Nếu các em thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Chương trình sau 3 năm phát động được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Một số địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả như Hoằng Hóa, Đông Sơn, Như Xuân, Hà Trung đã giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, các trường học, vận động gia đình, cá nhân nhận đỡ đầu các em mồ côi để các em được đến trường; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đón nhận, ủng hộ nhiệt tình về vật chất, tinh thần để các em viết tiếp ước mơ đến trường, như: Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng, Công ty CP Tiên Sơn, Công ty TNHH Hoàng Tuấn; Công ty Xi măng Long Sơn; Quỹ “Bầu ơi”, Công ty TNHH SHE Việt Nam, Tổ chức kết nối nữ doanh nhân Sen Vàng Hà Nội... nhận đỡ đầu từ 5 đến hơn 100 em, với số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/em/tháng.

“Những suất học bổng mà các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trao tặng cho các em không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có giá trị to lớn về tinh thần, là nguồn động lực giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua những thiếu thốn, khó khăn để thực hiện ước mơ hoài bão của mình, trở thành người có ích cho xã hội. Đây cũng là một trong những chương trình Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa phát động mang đầy tính nhân văn và có sức lan tỏa rộng rãi, chắp cánh cho các em học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được đến trường” - ông Lê Hồng Lương nhấn mạnh.

