Bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, cán bộ, học sinh, giáo viên tại điểm sạt lở xã Trung Thành

Ngày 4-3, thông tin từ UBND huyện Quan Hóa cho biết, địa phương này đã chốt phương án chuyển học sinh, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Trung Thành tới nơi học tập, nơi ở an toàn; di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao và toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động xã Trung Thành về làm việc tại trụ sở cũ để bảo đảm an toàn tính mạng và khẩn trương xử lý điểm sạt lở tại đây.

Tình trạng sạt lở đe dọa trực tiếp đến Trường PTDTBT THCS Trung Thành, buộc phải chuyển 197 học sinh sang học tập tại Trường Tiểu học Trung Thành.

Ông Trương Nho Tự, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết: Huyện đã quyết định chuyển toàn bộ 197 học sinh Trường PTDTBT THCS Trung Thành chuyển sang học buổi chiều tại Trường Tiểu học Trung Thành. Giáo viên của nhà trường cũng đã được di dời khỏi khu nhà ở nằm trong khu vực sạt lở đất đã xảy ra từ đầu tháng 1-2021. Trước đó, huyện Quan Hóa đã lên phương án đưa 197 học sinh và giáo viên Trường PTDTBT THCS Trung Thành tới xã Thành Sơn. Tuy nhiên với khoảng cách khá xa (6-7 km), điều kiện đi lại khó khăn, do đó huyện đã quyết định chọn Trường Tiểu học Trung Thành làm nơi học tập cho các em học sinh. Các em học sinh tiểu học chỉ học buổi sáng, vì vậy, việc bố trí học buổi chiều cho các em học sinh Trường PTDTBT THCS Trung Thành cũng phù hợp. UBND xã Trung Thành và 2 nhà trường đã hoàn thành việc bố trí phòng học, chuyển bàn ghế, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, vật dụng, đồng thời thống nhất chương trình dạy học, nhằm bảo đảm đúng kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2020-2021. Các em học sinh Trường PTDTBT THCS Trung Thành đã bắt đầu đi học từ ngày 2-3 tại địa điểm mới an toàn hơn. UBND xã và Trường PTDTBT THCS Trung Thành cũng phối hợp bố trí nơi ở bán trú cho các em học sinh Trường PTDTBT THCS Trung Thành tại nhà dân.

Không chỉ Trường PTDTBT THCS Trung Thành bị “đe dọa” do tình trạng sạt lở, công trình công sở mới của xã Trung Thành đang thi công cũng buộc phải tạm dừng. Do đang xây trụ sở mới nên cán bộ, công chức, người lao động xã Trung Thành phải tạm làm việc tại nhà văn hóa ngay bên cạnh. Trước tình hình sạt lở, toàn bộ lực lượng này đã được chuyển về làm việc tại trụ sở cũ. Toàn bộ tài sản, bàn ghế, máy móc của công sở xã Trung Thành đã được di chuyển về trụ sở cũ để bảo đảm công tác và an toàn tính mạng. Huyện Quan Hóa cũng chỉ đạo UBND xã Trung Thành có phương án di dời 11 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của điểm sạt lở đất, bố trí chỗ ở an toàn cho người dân, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi sát tình hình. UBND xã Trung Thành tiếp tục cảnh báo đối với các hộ dân có nguy cơ chịu ảnh hưởng của điểm sạt lở đất.

UBND huyện Quan Hóa cùng với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và nhà thầu khẩn trương tiến hành công tác khắc phục sạt lở tại xã Trung Thành, trong đó đặc biệt lưu ý trong mùa mưa tháng 4 và 5. Việc bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, học sinh, cán bộ, công chức của xã Trung Thành được đặt lên hàng đầu, do đó UBND xã Trung Thành, Trường PTDTBT THCS Trung Thành duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, tiếp tục đặt biển cảnh báo, phong tỏa khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của sạt lở đất đá. Huyện Quan Hóa cũng xây dựng các phương án cho tới khi khắc phục xong tình trạng sạt lở, dự kiến là trước khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tin và ảnh: Mạnh Cường