Đông Á Thanh Hóa tự tin hướng tới chiến thắng trong trận derby Bắc Trung Bộ

“Gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An chưa bao giờ là trận đấu dễ dàng nhưng bằng sức mạnh tập thể, quyết tâm và sự tôn trọng dành cho đối thủ, Đông Á Thanh Hóa đã sẵn sàng cho mục tiêu giành kết quả tốt nhất”. Đó là phát biểu của HLV Popov trước chuyến làm khách của đội bóng xứ Thanh trên sân Vinh ở vòng 7 V.League 1.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) đang có chỉ số đối đầu vượt trội so với Sông Lam Nghệ An trong 5 mùa giải trở lại đây

So với nhiều mùa giải trước, trận derby Bắc Trung Bộ giữa hai “người láng giềng” Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa đã phần nào bớt “nóng bỏng” hơn. Một phần là do sự sa sút của đội bóng xứ Nghệ vì nhiều nguyên nhân khác nhau như: nhiều trụ cột đã ra đi; các cầu thủ trẻ vẫn còn khá non và ngoại binh chưa chất lượng; khó khăn về tài chính... Hơn nữa, trong 2 mùa giải gần đây, băng ghế huấn luyện của Sông Lam Nghệ An cũng có nhiều biến động.

Sông Lam Nghệ An tiếp tục có mùa giải đầy thử thách và khó khăn khi chưa biết mùi chiến thắng. Ảnh: VPF

Từ vị thế là đội bóng mạnh có truyền thống ở đấu trường V.League, Sông Lam Nghệ An đã trải qua những mùa bóng vất vả, nhất là phải căng mình đua trụ hạng đến phút chót. Mùa giải 2023-2024, đội bóng xứ Nghệ phải chờ đến những vòng đấu cuối cùng mới trụ hạng thành công. Mùa giải này, Sông Lam Nghệ An cũng đã cố gắng thay đổi bộ mặt khi tiếp tục tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ kế cận và đội ngũ cầu thủ ngoại ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung của V.League 1.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trận thắng đầu tiên ở mùa giải 2024-2025. Ảnh: VPF

Qua 6 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa biết mùi chiến thắng và họ có tới 4 trận hòa, 2 trận thua, mới chỉ có 4 điểm và xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Kết quả trên đã cho thấy, đây tiếp tục sẽ là một mùa giải đầy khó khăn đối với họ. Gặp người “láng giềng” Đông Á Thanh Hóa ở vào thời điểm này sẽ là thử thách lớn với Sông Lam Nghệ An cho dù được chơi trên sân Vinh.

Trận derby Bắc Trung Bộ giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa vẫn thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ

Mục tiêu của đội bóng xứ Nghệ đó là tìm kiếm trận thắng đầu tiên ở mùa giải này và cũng là 3 điểm đầu tiên trên sân nhà. HLV Phạm Anh Tuấn vẫn phải trông chờ vào đội trưởng Ohala, các mũi nhọn như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh, các chân sút ngoại như Zaracho, Thomas Kuku.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa đang ở trong trạng thái tâm lý khá thoải mái và tự tin, cho dù đội bóng xứ Thanh đang tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Công an Hà Nội do kém về hiệu số (hai đội có cùng 10 điểm). Ở chuyến làm khách trên sân Vinh vào chiều mai (10/11), HLV Popov sẽ có sự trở lại của “người không phổi” Doãn Ngọc Tân ở tuyến tiền vệ nhưng lại không có sự phục vụ của A Mít do bị treo giò. Nhiều khả năng, Nguyễn Thanh Long sẽ là người thay thế. Bên cạnh đó, trung vệ Gustavo Santos cũng sẽ trở lại hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa sau 1 trận vắng mặt.

Lucas Ribamar (bên trái) “khai hỏa" là tín hiệu tích cực cho hàng công của Đông Á Thanh Hóa

Việc chân sút tân binh Lucas Ribamar đã ghi bàn ở trận đấu trước là tín hiệu đáng mừng cho hàng công của đội bóng xứ Thanh. Cầu thủ người Brazil này đã tỏ ra khá phấn khích sau khi có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này cho Đông Á Thanh Hóa. HLV Popov chắc hẳn sẽ phải có sự tính toán, cân nhắc vị trí tiền đạo ngoại khi chỉ được đăng ký tối đa 3 ngoại binh. Về cơ bản, đội bóng xứ Thanh rất tự tin hướng tới chiến thắng trận derby Bắc Trung Bộ ngay trên sân Vinh.

HLV Velizar Popov tự tin cùng các học trò hướng tới 3 điểm ngay trên sân Vinh

Điều này là hoàn toàn có cơ sở nếu so sánh về tương quan lực lượng, phong độ thi đấu và vị trí trên bảng xếp hạng giữa 2 đội hiện tại. Hơn nữa, xét về thành tích đối đầu, trong hơn 5 năm qua, Sông Lam Nghệ An chưa thắng Thanh Hóa lần nào. Trận thắng gần nhất của đội bóng xứ Nghệ trước Thanh Hóa là vào ngày 14/4/2019.

Thống kê đối đầu 5 năm trở lại đây * V.League 2023-2024: - Đông Á Thanh Hóa – Sông Lam Nghệ An 3-1 - Sông Lam Nghệ An – Đông Á Thanh Hóa 0-1 * V.League 2023 - Đông Á Thanh Hóa – Sông Lam Nghệ An 0-0 * V.League 2022: - Sông Lam Nghệ An – Đông Á Thanh Hóa 0-0 - Đông Á Thanh Hóa – Sông Lam Nghệ An 2-0 * V.League 2021: - Đông Á Thanh Hóa – Sông Lam Nghệ An 1-0 * V.League 2020: - Sông Lam Nghệ An – Thanh Hóa 0-0 - Thanh Hóa – Sông Lam Nghệ An 1-1 * V.League 2019 - Sông Lam Nghệ An – Thanh Hóa 1-0 (ngày 14/4) - Thanh Hóa – Sông Lam Nghệ An 2-0

Theo giới chuyên môn, Đông Á Thanh Hóa được đánh giá cao hơn nhưng Sông Lam Nghệ An luôn mạnh mẽ khi được chơi trên sân nhà – “chảo lửa thành Vinh”. Đây sẽ vẫn là trận cầu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, các CĐV.

Vòng 7 sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc đua khốc liệt cả ở nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng xếp hạng với nhiều trận cầu nóng bỏng. Đội xếp thứ 8 cũng chỉ kém đội đầu bảng 2 điểm, bởi vậy kết quả của vòng đấu này được dự đoán sẽ làm xáo trộn vị trí. Toàn bộ 7 trận đấu của vòng 7 V.League 1 tiếp tục được áp dụng công nghệ VAR.

Mạnh Cường