Xu hướng ăn uống lành mạnh cho sức khỏe thể chất và tinh thần

Khi đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Từ đó chế độ ăn uống lành mạnh cũng ngày càng được chú trọng. Đặc biệt là xu hướng ăn uống theo các phương pháp khoa học, đảm bảo cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chị Phương Thảo (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) ưu tiên sử dụng thực phẩm từ các siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Chị Lê Thị Nhàn (39 tuổi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) cho biết, với bản thân chị không có vấn đề về cân nặng. Tuy nhiên, cách đây gần 3 năm, sức khỏe của chị không được tốt, giấc ngủ kém, da sạm nám nhiều khiến bản thân chị thường xuyên mệt mỏi, mất tự tin. Sau đó, chị được một người bạn giới thiệu và chia sẻ phương pháp “Chăm sóc sức khỏe chủ động”. Trong đó, chủ yếu tập trung vào thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày bằng các thực phẩm sạch và vận động hợp lý.

Chị Lê Thị Nhàn chia sẻ, trước đây trong tư duy của chị, để có sức khỏe tốt, nước da đẹp chỉ cần ăn nhiều hoa quả, rau xanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp... Cho đến khi chị tham gia khóa huấn luyện về sức khỏe, mới được tiếp cận những thông tin khoa học về dinh dưỡng. Trong đó, chị được tìm hiểu kỹ về khoa học dinh dưỡng tế bào, cân bằng dinh dưỡng, lựa chọn thức ăn calo thấp và chế biến thức ăn đơn giản, giữ gìn dinh dưỡng cao nhất. Từ đó, chị đã điều chỉnh chế độ ăn uống cho bản thân và người thân trong gia đình. Chỉ sau một thời gian ngắn, bản thân chị đã cảm nhận sự thay đổi rõ rệt, giấc ngủ ngon hơn, da sáng hơn và đặc biệt sức khỏe bền hơn. Giờ đây, chị Nhàn không chỉ chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân, cho gia đình mà có rất nhiều bạn bè tìm đến chị để được hướng dẫn phương pháp “Chăm sóc sức khỏe chủ động”.

Thực tế hiện nay, nhiều người mong muốn giảm cân nên đã chọn cách nhịn ăn, giảm bớt khẩu phần ăn so với nhu cầu hoặc chỉ ăn rau, trái cây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là phương pháp rất hại cho sức khỏe. Bởi có thể trọng lượng cơ thể sẽ giảm đi sau một thời gian áp dụng, song việc nhịn ăn và ăn không đủ chất sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng không đảm bảo dinh dưỡng, không đủ để nuôi tế bào... từ đó dễ dẫn đến cơ thể, tinh thần mệt mỏi.

Thời gian gần đây, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhiều người đã chủ động tìm hiểu và lựa chọn chế độ ăn uống đúng cách, khoa học, phổ biến nhất vẫn là các phương pháp: detox, thực dưỡng, eat clean, keto... Trong đó, phương pháp eat clean là chế độ ăn uống hiện đang được nhiều gia đình lựa chọn. Với chế độ ăn uống phù hợp cho nhiều đối tượng và lứa tuổi, được xem là chế độ ăn an toàn, khoa học. Eat clean là chế độ ăn ưu tiên thực phẩm tươi, lành và sạch, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và các loại thực phẩm đóng gói khác. Người ăn theo chế độ eat clean thường sử dụng ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, chất béo tốt và protein với khẩu phần phù hợp. Do đó, người thực hiện ăn chế độ này vẫn đủ các dưỡng chất quan trọng như tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ... có trong các loại thực phẩm sạch, lành mạnh chứ không phải chỉ ăn rau, củ, trái cây hay ăn ít đi so với nhu cầu như nhiều người vẫn nhầm tưởng.

Chị Phương Thảo (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cho biết, sau khi sinh con gái thứ 2 vài tháng, tôi cảm thấy mình bị sút cân nhanh chóng, cơ thể mất cân đối cùng nhiều biểu hiện xấu về tóc, da... Cộng thêm việc chăm sóc con nhỏ nên đôi khi tôi cảm thấy áp lực, thường xuyên cáu gắt. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về chế độ ăn sạch, uống sạch theo xu hướng khoa học kết hợp vận động hợp lý. Thay vì ép bản thân ăn quá nhiều cơm, thức ăn vào những bữa chính thì tôi chuyển sang chế độ ăn theo khung giờ và cân bằng hàm lượng các chất dinh dưỡng như: tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ... theo bảng hàm lượng dinh dưỡng. Để vừa đảm bảo dinh dưỡng để nuôi con nhỏ, vừa đáp ứng nhu cầu của bản thân. Sau khoảng 3 tháng, tôi cảm thấy cơ thể khỏe hơn, tinh thần có chuyển biến tốt hơn, thoải mái và tự tin trong việc chăm sóc gia đình và nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, việc lựa chọn các thực phẩm sạch, an toàn là rất quan trọng. Đối với mỗi thành viên trong gia đình, việc ăn món gì, ăn với hàm lượng bao nhiêu trong mỗi bữa ăn còn dựa vào độ tuổi, cân nặng cơ thể và nhu cầu, sở thích riêng để có chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Nếu như, các phương pháp ăn uống detox, eat clean hay keto thường được người trẻ áp dụng, thì đối tượng trung tuổi và cao tuổi hoặc những người mắc bệnh về tim mạch, béo phì lại rất quan tâm đến chế độ ăn thực dưỡng. Đây là phương pháp sử dụng các loại đồ ăn chính như: gạo lứt, các loại đậu, tảo biển, các loại rau xanh theo mùa, cá và hải sản tươi (được sử dụng vài lần mỗi tuần)... Những người ăn theo chế độ thực dưỡng được khuyến khích ăn thường xuyên, nhai thức ăn thật kỹ trước khi nuốt, chia nhiều bữa nhỏ giúp cơ thể luôn duy trì được năng lượng. Từ đó mà một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người ăn uống theo phương pháp thực dưỡng thường sống tích cực, vui vẻ và thoải mái hơn so với bình thường, giúp con người làm việc hiệu quả.

Xuất phát từ xu hướng ăn uống lành mạnh mà trong những năm gần đây, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng được các địa phương, doanh nghiệp mở rộng phát triển. Với đa dạng sản phẩm nông sản được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... cung ứng cho các cửa hàng, siêu thị chuyên cung ứng thực phẩm an toàn. Cho đến nay, phần lớn các phường trên địa bàn TP Thanh Hóa đều có các cửa hàng thực phẩm an toàn, thu hút được người tiêu dùng như: Bill Green (phường Đông Sơn), ITC FOOD (phường Đông Hương), PIC FOOD (phường Đông Thọ), AT-Food (phường An Hưng), HMart (phường Tân Sơn)... Đồng thời mở rộng phát triển cửa hàng thực phẩm an toàn ở vùng nông thôn, miền núi, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Có thể nói rằng, một chế độ ăn uống lành mạnh là đặc biệt quan trọng. Bởi đây là phương pháp tối ưu để giảm thiểu bệnh tật. Đã có rất nghiều nghiên cứu chứng minh rằng, chế độ ăn uống lành mạnh còn góp phần quan trọng để cải thiện sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, mỗi người cần “lắng nghe” cơ thể mình, không chạy theo xu thế không hợp lý, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thay vì một chế độ ăn hoàn hảo, mọi người cũng có thể thay đổi chế độ ăn của mình theo hướng sạch hơn và sử dụng thực phẩm an toàn. Cùng với đó, kết hợp tập luyện và vận động hợp lý theo từng độ tuổi để tăng cường thể lực, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bài và ảnh: Hoài Anh