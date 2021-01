Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Thường Xuân

Tiết học của cô và trò Trường Mầm non Xuân Thắng.

Là huyện nghèo của tỉnh, tuy nhiên những năm qua huyện Thường Xuân đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia (CQG), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Đến thăm Trường Mầm non Xuân Thắng đúng vào dịp cô và trò háo hức đón nhận trường đạt CQG mức độ 1. Cô giáo Bùi Thị Thu, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Là xã vùng cao, với đa phần đồng bào dân tộc sinh sống, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua, công tác xây dựng trường CQG luôn được huyện, địa phương và Nhân dân quan tâm. Thông qua các nguồn vốn, nhà trường đã được đầu tư xây mới 4 phòng học, 1 phòng chức năng, nhà hiệu bộ, khuôn viên, tường rào, trang thiết bị, với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng, đảm bảo dạy, học và bán trú cho trên 300 học sinh. Ngoài ra, bằng nguồn xã hội hóa nhà trường còn tu sửa một số hạng mục ở các khu lẻ, như: Én, Đót, Xem, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhờ đó, chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng lên, hằng năm tỷ lệ huy động các cháu ra lớp luôn đạt 100%.

Ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân, cho biết: Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND và các cấp, các ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng trường CQG và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của huyện nhà. Đến nay, hầu hết các trường học ở các bậc học đã được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều trường xây dựng được nhà bán trú cho học sinh. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, bằng các nguồn vốn từ Chương trình 135, 30a, nông thôn mới, Trái phiếu Chính phủ, các dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ và nguồn vốn sự nghiệp của địa phương, huyện Thường Xuân có bước đột phá về công tác xây dựng trường CQG. Cơ sở vật chất được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, với gần 100 phòng học bậc mầm non, 11 nhà hiệu bộ, 12 bếp ăn một chiều, 17 khu giáo dục thể chất có mái che; đồng thời cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục khác, như: cổng trường, tường rào, thư viện, khu vận động, khuôn viên, mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn, máy vi tính, với tổng kinh phí trên 152 tỷ đồng. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân, trong giai đoạn 2011-2020, huyện Thường Xuân đã xây dựng được 38 trường CQG, nâng tổng số trường CQG trên địa bàn huyện lên 46/61 trường, trong đó có 12 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 15 trường THCS, 1 trường THPT, đạt 75,4%, cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện Thường Xuân, đa phần các trường học vẫn còn thiếu phòng chức năng, phòng bộ môn, nhà hiệu bộ, phòng thư viện, thiết bị, phòng y tế, bếp ăn một chiều, khuôn viên nhà trường, trang thiết bị dạy và học, bãi tập... ngoài ra, đội ngũ cán bộ, giáo viên còn thiếu, đặc biệt là bậc tiểu học, THCS, nhân viên phụ trách thiết bị thư viện... nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng trường đạt CQG.

Với mục tiêu đến năm 2025, đưa số lượng trường CQG trên địa bàn huyện lên 93,4% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND về công tác xây dựng trường CQG theo hướng tập trung, trọng điểm, đặc biệt là các trường được đưa vào kế hoạch xây dựng đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các nhà trường tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường xây dựng một số hạng mục, như: khuôn viên, tường rào, nhà vệ sinh, cảnh quan sư phạm theo hướng khoa học, đảm bảo xanh – sạch - đẹp; xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện...

Khắc Công