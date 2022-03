(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy và Công an huyện Thạch Thành tuyên truyền lưu động công tác PCCC trên các tuyến đường chính của thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành) và thị trấn Tân Phong (huyện Cẩm Thủy).

{title} Tuyên truyền lưu động công tác phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy và Công an huyện Thạch Thành tuyên truyền lưu động công tác PCCC trên các tuyến đường chính của thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành) và thị trấn Tân Phong (huyện Cẩm Thủy). Cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền lưu động công tác PCCC trên các tuyến đường chính của thị trấn Tân Phong (huyện Cẩm Thủy). Với khẩu hiệu tuyên truyền “Mỗi người dân hãy chủ động học tập, tìm hiểu để có kiến thức về PCCC”, “Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mỗi người”, cán bộ, chiến sỹ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an huyện Cẩm Thủy, Công an huyện Thạch Thành đã sử dụng hệ thống truyền thanh trên xe chữa cháy tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống cháy nổ trên các tuyến đường chính, khu dân cư, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 2 huyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC; các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC; các hành vi bị nghiêm cấm. Chỉ ra các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; các vụ cháy nổ điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Cùng với đó, tuyên truyền đến người dân việc thường xuyên kiểm tra hệ thống điện cơ sở, hộ gia đình, không sử dụng quá nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng một lúc. Các hộ gia đình, nhà máy, cơ sở tuyệt đối không tích trữ hàng nguy hiểm dễ cháy, nổ. Sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt an toàn và cần có lối thoát nạn cần thiết… Cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền lưu động công tác PCCC trên các tuyến đường chính của thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành). Buổi tuyên truyền cũng cung cấp thêm các thông tin cơ bản về PCCC&CNCH để giúp người dân nâng cao cảnh giác với hỏa hoạn, hướng dẫn người dân các kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi gặp phải sự cố cháy, nổ… Phan Nga

Từ khóa: Tuyên truyềnChữa cháyCảnh sát PCCCCông an huyệnCẩm Thủy