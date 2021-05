Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn PCCN, phòng ngừa tai nạn điện trong Nhân dân

Ngày 6-5, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Trường THPT Quan Hoá đã tổ chức chương trình “Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn PCCN, phòng ngừa tai nạn điện trong dân”. Đây là một trong các hoạt động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Hình ảnh tại chương trình tuyên truyền.

Trong xu thế đổi mới và đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm gần đây phát triển với tốc độ cao. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống nguồn điện, lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã không ngừng phát triển. Điện đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Lãnh đạo Phòng An toàn Công ty ĐIện lực Thanh Hóa truyền đạt các nội dung về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện an toàn trong dân.

Bên cạnh đó, điện cũng chính là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều tai nạn nguy hiểm, nếu sơ ý hoặc thiếu hiểu biết trong quá trình sản xuất, vận hành và sử dụng điện sẽ dẫn đến những hậu quả tai nạn rất thương tâm. Do đó, cùng với việc tập trung phát triển lưới điện, công tác an toàn điện luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị quản lý vận hành.

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức, kỹ năng về an toàn điện.

Nhân viên Điện lực Quan Hóa phát cẩm nang sử dụng điện cho các em học sinh tại chương trình.

Tại chương trình các em còn được hướng dẫn những kỹ năng xử lý khi thấy người bị điện giật.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 700 học sinh Trường THPT Quan Hóa đã được cán bộ Phòng An toàn Công ty Điện lực Thanh Hóa truyền đạt các nội dung về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện một cách thiết thực và phù hợp với trình độ, lứa tuổi của các em.

Sau khi được phổ biến học sinh còn được tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức, kỹ năng về an toàn điện; phổ biến các kỹ năng cơ bản về phương pháp cấp cứu người bị điện giật.

Một tiết mục văn nghệ do các em Trường THPT Quan Hóa biểu diễn tại chương trình.

Cẩm nang sử dụng điện giúp các em hiểu biết hơn việc sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình tuyền truyền.

Thông qua chương trình, bản thân các em đã có thêm những hiểu biết về an toàn điện để tự phòng tránh cho bản thân và cũng thông qua các em sẽ là các tuyên truyền viên tuyên truyền và thúc đẩy việc sử dụng điện an toàn đến người thân trong gia đình, bạn bè và toàn xã hội.

Nguyễn Lương