Tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa xung kích trên trận tuyến ANTT và an sinh xã hội

Trong suốt chiều dài lịch sử 92 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên, chăm lo bồi dưỡng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích cách mạng, tập hợp, đoàn kết thanh niên, góp phần vào những thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Đoàn Thanh niên phường Tân Sơn và Đoàn Thanh niên Công an TP Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết giao ước phối hợp và ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội” tại Tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1, phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, các thế hệ thanh niên tỉnh Thanh Hóa nói chung, tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa nói riêng đã phát huy cao độ bản lĩnh cách mạng, chiến đấu, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, khẳng định là đội quân xung kích tiêu biểu cho ý chí bất khuất của người dân TP Thanh Hóa và là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, thế hệ trẻ Công an TP Thanh Hóa luôn hăng hái thi đua học tập, sống, chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại, lao động sáng tạo, tiếp thu tri thức khoa học và công nghệ mới, xung kích, tình nguyện cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những phong trào lớn như: “Tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Tuổi trẻ Công an TP Thanh Hoá thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích lập công vì an ninh Tổ quốc”; “Tuổi trẻ Công an TP Thanh Hoá học tập và làm theo lời Bác – Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, được Nhân dân tin yêu, đẹp trong lòng dân”… đã và đang góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, khát vọng vươn lên của đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Với tinh thần “Ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên”, Tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa có mặt ở hầu khắp các địa bàn, thường xuyên hỗ trợ đồng bào khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng nhà tình nghĩa, dọn vệ sinh môi trường, nhận đỡ đầu các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho Nhân dân các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa... Bên cạnh đó là nhiều hoạt động có giá trị với cộng đồng như phong trào hiến máu tình nguyện, thanh niên tình nguyện tăng cường xuống cơ sở, các địa bàn phức tạp về an ninh - trật tự (ANTT)…

Đoàn Công an TP Thanh Hoá tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh Trường THCS Cù Chính Lan và thiếu niên trên địa bàn phường Lam Sơn.

Qua các phong trào, hoạt động, ĐVTN Công an TP Thanh Hóa có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trưởng thành về bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, được gần dân, hiểu dân, từ đó cống hiến hết mình vì sự bình yên của Nhân dân. Nhiều đoàn viên trở thành những tấm gương sáng của thanh niên Thanh Hóa và cả nước, điển hình như đồng chí Nguyễn Quang Trung (Đội CSĐT tội phạm về kinh tế) – Thanh niên Công an tiêu biểu Công an tỉnh Thanh Hoá năm 2021; Thượng uý Lê Tất Thành (Đội An ninh) với chiến dịch “Giải độc thông tin” trong thời điểm dịch COVID-19 hay đồng chí Nguyễn Xuân Mọc (Đội CSQLHC về TTXH) đã có hơn 20 lần hiến máu tình nguyện.

Trong công tác chuyên môn, tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích tham gia thực hiện hiệu quả hàng trăm kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm; trực tiếp tham gia đấu tranh, khám phá các vụ phạm pháp hình sự, góp phần giữ vững ANTT trên các địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng của địa phương.

Đoàn Công an TP Thanh Hoá phối hợp với BCH Đoàn phường Tân Sơn tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy khu vực Hồ Thành 2.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 75 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 10.000 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân…

Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, “hết việc không hết giờ”, thời gian qua, hàng nghìn lượt ĐVTN Công an TP Thanh Hóa đã tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tổ chức tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ cuối tuần và tham gia “chiến dịch” lưu động cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân, hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ đề ra.

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ĐVTN Công an TP Thanh Hóa đã tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng đương đầu với dịch bệnh, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn Thanh niên Công an TP Thanh Hóa trao 25 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, các trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, TP Thanh Hóa vẫn là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, các loại tội phạm tập trung chống phá; đồng thời, tốc độ đô thị hóa với quy mô dân số lớn kéo theo nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT. Tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa tiếp tục giữ vai trò là lực lượng xung kích tuyến đầu, là mũi nhọn đấu tranh với các loại tội phạm. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an TP Thanh Hóa đã đề ra và quyết tâm thực hiện nhiều mục tiêu và giải pháp quan trọng.

Trước hết, các cấp ủy, lãnh đạo trong Công an TP Thanh Hoá cần quan tâm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong mọi mặt công tác; lắng nghe thanh niên nói, định hướng thanh niên làm, đồng hành chia sẻ không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn trong đời sống, để thanh niên có điều kiện, cơ hội cống hiến, phát huy năng lực. Cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Gắn nhiệm vụ chính trị với các mặt của công tác đoàn thể; không để công tác đoàn thể tách rời các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với ĐVTN trong Công an thành phố, xây dựng lớp ĐVTN vừa hồng, vừa chuyên, dưỡng “tâm trong”, rèn “trí sáng”, xây “hoài bão lớn”. Đoàn thanh niên cần tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn Thanh niên, của ngành Công an và của địa phương, tạo chuyển biến trong nhận thức của mỗi ĐVTN về trách nhiệm, vai trò của mình đối với xã hội, cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN và xác định đây là việc làm hết sức cấp thiết, quan trọng, cần quán triệt kỹ tới từng đơn vị. Các tổ chức cơ sở Đoàn trong Công an TP Thanh Hóa cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chỉ huy tổ chức đối thoại với ĐVTN dựa trên nguyên tắc đối thoại hai chiều.

Đồng thời, kiện toàn, nâng cao hơn nữa năng lực, phẩm chất đội ngũ làm công tác Đoàn, đặc biệt là đội ngũ bí thư, phó bí thư chi đoàn; kiên quyết phê bình trước tập thể và miễn nhiệm những người không đủ năng lực, thiếu ý chí tự tu dưỡng và không thực sự tâm huyết đối với phong trào Đoàn. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đào tạo lãnh đạo trẻ, đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng; giới thiệu những chiến sĩ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, bổ sung vào các vị trí cấp ủy, chỉ huy.

Tiếp tục tổ chức sâu rộng các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo ra những công trình, những sản phẩm cụ thể mang dấu ấn tài năng, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa. Các phong trào cần phải thường xuyên đổi mới hình thức để nâng cao hiệu quả, phù hợp với sự biến đổi của tình hình, tránh tính hình thức; giải quyết các vấn đề trước mắt và lâu dài của ngành, địa phương. Chú trọng công tác truyên truyền, nhất là trên mạng xã hội với những cách tuyên truyền độc đáo, sáng tạo, bắt kịp các xu hướng của giới trẻ để nâng cao hiệu quả.

Đoàn viên, thanh niên Công an TP Thanh Hoá tích cực tham gia lực lượng 282 tuần tra truy quét tội phạm.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, đồng thời mong mỏi và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ nói chung, tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa nói riêng sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Trong đó, sự nghiệp đảm bảo ANTT đang trông chờ và gửi gắm ở tuổi trẻ Công an TP Thanh Hóa.

Lê Tất Thành-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Công an TP Thanh Hóa

-----------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4, tr.167.