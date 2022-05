Truyền thông “An toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch COVID-19”

Sáng 10-5, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN huyện Cẩm Thủy đã tổ chức chương trình truyền thông “An toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch COVID-19”, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc buổi truyền thông.

Bằng hình thức tuyên truyền sáng tạo, sinh động, hấp dẫn thông qua các tiểu phẩm: “Kiếm lời mùa COVID-19”; thi Rung chuông vàng; trả lời câu hỏi “Đuổi hình bắt chữ”, đông đảo hội viên, phụ nữ các đơn vị đã được cung cấp thêm nhiều kiến thức hiểu biết về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) gắn với phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt nội dung “5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn”, “10 lời khuyên vàng trong chế biến thực phẩm an toàn”…

Tiểu phẩm “Kiếm lời mùa COVID-19” thu hút sự quan tâm của các đại biểu, hội viên, phụ nữ

Hội viên tham gia thi “Rung chuông vàng”

Buổi truyền thông thu hút đông đảo đại biểu và hội viên, phụ nữ tham gia.

Buổi truyền thông góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và hãy là “người tiêu dùng thông thái”... chung tay xây dựng miền quê an toàn lành mạnh, đáng sống. Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Cẩm Thủy tặng quà cho các hội viên tham gia thi “Rung chuông vàng”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

Lê Hà