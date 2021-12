Trung tâm từ thiện xã hội của chùa Hồi Long: Mái ấm của những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Làm sao để bù đắp tình thương, chăm sóc và tạo điều kiện cho các bé phát triển tốt nhất, đó là mong muốn, trăn trở và trách nhiệm của những người công tác tại Trung tâm từ thiện xã hội của chùa Hồi Long.

Sư cô Thích Đàm Ngoan chăm sóc trẻ.

Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) được thành lập từ cuối năm 2018, trực thuộc Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm nằm trong khuôn viên ngôi chùa linh thiêng mang tên Hồi Long và là mái nhà ấm áp của nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện, trung tâm đang nuôi dưỡng 14 trẻ em mồ côi và bị gia đình bỏ rơi. Bé nhỏ nhất hiện hơn 3 tháng tuổi. Mỗi bé vào đây là một mảnh đời bất hạnh khác nhau. Có cháu bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời, có cháu bị mất cả cha, mẹ; có cháu bị mẹ bỏ rơi ngay tại cổng chùa... nhưng tất cả đều được trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long dang rộng vòng tay chăm sóc, yêu thương.

Có mặt tại Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long vào một buổi sáng cuối tuần, khác với không khí tĩnh lặng ngan ngát hương trầm ở một số ngôi chùa khác, tại góc sân chúng tôi thấy hình ảnh những đứa trẻ đang nô đùa và tiếng gọi nhau í ới. Nhìn thấy các em quét sân, vui đùa ấy vậy mà chúng tôi không khỏi xúc động, xót xa, bởi sâu trong tâm hồn trẻ thơ ấy ẩn chứa nỗi buồn về thân phận. Em Vũ Thị Hiền, sinh năm 2002, tâm sự, khi bố em qua đời mẹ bỏ đi, ông bà già yếu không đủ sức nuôi dưỡng, em không biết nương tựa vào ai. Em rơi vào cô đơn, buồn tủi. Sau nhiều lần tìm hiểu thông tin về trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long, năm 2019, em đã chủ động tìm đến trung tâm nhờ được giúp đỡ. Trung tâm đã trở thành ngôi nhà của em. Ở đây em được yêu thương, chăm sóc và cảm thấy bình yên, ấm áp.

Sư cô Thích Nữ Đàm Ngoan, Trụ trì chùa Hồi Long, giám đốc Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long, cho biết, bé Hiền là một trong số ít trường hợp chủ động tìm đến trung tâm. Hầu hết các em đều bị bỏ rơi trước cổng chùa từ khi mới sinh ra. Nói đến đây, giọng sư cô trầm xuống, ánh mắt đưa sang nhìn bé trai đang ngồi ở góc sân. Sư cô kể về lần gặp bé Nguyễn Bảo An, đó là vào một buổi chiều đầu tháng 5-2019, trước cổng chùa bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Mọi người trong chùa chạy ra thì bắt gặp cảnh một bé trai đứng khóc ngằn ngặt, hoảng loạn. Không có bất kỳ thông tin nào của bé ngoài một đôi dép với nét chữ nguệch ngoạc ghi chữ: Tùng - cùng bộ quần áo với vài cái bánh. Những ngày đầu ở trung tâm bé rất ít nói và sợ hãi khi gặp người lạ. Lâu dần, bằng tất cả tình yêu thương, kiên trì, bao dung, mọi người đã khiến bé vui vẻ, trò chuyện cùng mọi người. Sư cô Thích Nữ Đàm Ngoan, chia sẻ, đến giờ Bảo An vẫn nhớ những ngày tháng ở cùng mẹ, nhớ ngày bị mẹ bỏ lại chùa. Hy vọng cái tên Bảo An sẽ mang đến những điều tốt đẹp, bình an trong cuộc đời của bé. Và những yêu thương, chăm sóc tại trung tâm có thể chữa lành vết thương tâm hồn của bé.

Nhìn đứa trẻ đang hồn nhiên nô đùa cùng nhau trong Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long, ít ai biết được rằng, để đứa trẻ ấy có thể hòa nhập, phát triển một cách toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, sư cô và những người công tác tại trung tâm đã tâm huyết, kiên trì, nỗ lực, cố gắng, nhiệt tình giúp đỡ các em biết bao nhiêu. Trung tâm hiện có 12 cán bộ, nhân viên đang làm việc và chăm sóc trẻ. Ngày nào cũng từ sáng sớm cho tới đêm khuya, biết bao công việc từ chuẩn bị bữa ăn, lau rửa, giặt giũ, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa... nhưng ai cũng vui vẻ, nhiệt tình. Ai cũng đều dốc sức và dành tình yêu thương cho các bé. Họ thực sự là chỗ dựa tinh thần ấm áp cho mỗi số phận trẻ thơ bất hạnh được đón vào trung tâm. Như, chị Hoàng Thị Thu (TP Thanh Hóa) đã gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu. Ngày ngày chị coi việc chăm sóc, nâng niu những đứa trẻ là niềm hạnh phúc. Còn bà Lường Thị Kết (xã Hoằng Thanh) dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn không quản vất vả thường xuyên thức đêm trông các bé nhỏ. Đặc biệt, giám đốc trung tâm, sư cô Thích Đàm Ngoan không chỉ lo công tác quản lý, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mà còn trực tiếp tham gia chăm sóc các bé, cùng các bé những ngày vất vả trong viện.

Ngoài ra, để có kinh phí nuôi dưỡng các bé, sư cô và nhân viên tại Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long đã trồng nấm, làm hương, làm tinh dầu sả. Những hoạt động không chỉ tăng thêm thu nhập, mà nó còn rèn luyện kỹ năng sống cho các em, giúp các em tự tin, vững bước trên những chặng đường sau này. Hy vọng rằng, những tình cảm, sự yêu thương chăm sóc, dạy bảo của sư cô và nhân viên tại mái nhà Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long sẽ giúp các em có thêm sức mạnh, rèn luyện học tập trở thành công dân có ích, có trách nhiệm với xã hội.

Bài và ảnh: Thùy Linh