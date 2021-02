Triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội

An sinh xã hội là một trong những chính sách xã hội cơ bản, hướng đến mục tiêu phát triển con người. Xác định được điều đó, TP Sầm Sơn luôn quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Chương trình Chợ nhân đạo được tổ chức tại TP Sầm Sơn.

Một trong những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong triển khai chính sách an sinh thời gian qua, là việc quan tâm chăm lo đời sống người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thành phố hiện có 1.719 đối tượng là người có công và thân nhân đang hưởng các chế độ, chính sách liên quan. Theo đó, việc chi trả kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho các đối tượng trên được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, năm 2020, thành phố đã tổ chức chi trả cho 11.413 đối tượng là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động tự do và hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; với tổng số tiền chi trả là trên 13,028 tỷ đồng. Cùng với đó, giải quyết chế độ mai táng phí cho 110 đối tượng; giải quyết chế độ thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sĩ cho 10 trường hợp, với kinh phí chi trả là 16,5 triệu đồng; đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho 206 hộ thờ cúng liệt sĩ.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” để mọi người dân đều được hưởng tết sum vầy, no ấm, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã tham mưu và hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, người già không nơi nương tựa. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, kiên quyết không để người dân nào bị đói trong dịp tết, cứu trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ. Cùng với đó, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền công, thưởng tết cho người lao động tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Tết vì người nghèo”...

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại... thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai giải pháp, tích cực vận động người dân chuyển đổi nghề nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả, trong năm 2020, thành phố đã giải quyết việc làm mới, ổn định cho 120 lao động; giới thiệu và giải quyết việc làm thời vụ cho 7.008 lao động (đạt 100% kế hoạch); giải quyết chế độ cho 39 người đi xuất khẩu lao động lần đầu, với số tiền hỗ trợ là 117 triệu đồng... Ngoài ra, thành phố đã triển khai hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững, cũng như các chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Kết quả, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,21% năm 2019 xuống còn 1,5% năm 2020 (đạt chỉ tiêu được HĐND thành phố giao).

Cùng với các kết quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm, cứu trợ xã hội, phúc lợi xã hội... thời gian qua, thành phố cũng chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19; đặc biệt là xử lý tốt ca bệnh số 748 tại phường Quảng Vinh, tránh lây lan ra cộng đồng và bảo vệ sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, với tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt 90,2%. Trong năm 2020, có 82.731 lượt người đến khám bệnh và 21.602 lượt bệnh nhân điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng được quan tâm; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi giảm còn 10%...

Với sự nỗ lực, đồng thuận của nhiều cấp, ngành, đơn vị và sự tin tưởng, ủng hộ của người dân, công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung và triển khai các chính sách an sinh xã hội nói riêng, ngày càng đi sâu vào đời sống. Qua đó, góp phần cải thiện mức sống và điều kiện sống cho người dân trên địa bàn thành phố.

Bài và ảnh: H.X