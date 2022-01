Trao “giọt hồng”, vui đón xuân

Mong muốn có đủ máu điều trị hay có người hiến máu cho mình để được về quê nhà đón tết. Đó là niềm mong mỏi chung của những người bệnh đang cần máu để điều trị và cấp cứu.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Như thường lệ, cuối năm là những ngày gia đình chị Hà Thị Mơ (Bá Thước) luôn lo lắng và mong chờ có đủ máu để truyền cho con khi đến lịch điều trị. Sau khi sinh bé thứ 2 được 1 tháng tuổi, gia đình chị phát hiện cháu mang căn bệnh Thalassemia. Hơn 4 năm nay, tháng nào hai mẹ con chị cũng xuống Bệnh viện Nhi điều trị, truyền máu cho con. Bình thường việc có đủ máu để truyền đúng lịch đã rất khó khăn. Hơn 2 năm nay dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc truyền máu cho cháu có lúc bị kéo dài. Như đợt truyền máu hồi tháng 4, hai mẹ con xuống viện phải chờ 4 ngày mới có đủ máu để truyền. Gần tết là thời điểm khan hiếm máu, do đó gia đình rất lo lắng cháu sẽ không được truyền đúng lịch và được đón tết tại nhà. Do đó, hai mẹ con xuống sớm hơn lịch hẹn 1 ngày. Nhờ tích cực kêu gọi, vận động mọi người hiến máu hỗ trợ, nên sau 2 ngày, cháu đã có đủ máu để truyền. Vui mừng khi đợt điều trị kết thúc trước tết hơn 10 ngày, chị Hà Thị Mơ chia sẻ: “Gia đình tôi đã may mắn gặp được những tấm lòng thiện sẵn sàng hiến máu, nhờ đó cháu đã hoàn thành đợt điều trị, kịp về nhà vui xuân đón tết cùng gia đình”.

Là người phụ nữ trong gia đình, chị Quách Thị Tình (47 tuổi, Xuân Khang, Như Thanh) luôn mong muốn có đủ máu điều trị để về quê đón tết cùng gia đình. 2 năm nay, đều đặn 2 tháng/lần chị Tình xuống Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh để điều trị bệnh tan máu bẩm sinh. Tết năm 2020, do lịch điều trị cận tết, máu khan hiếm, sức khỏe yếu nên thời gian điều trị kéo dài hơn 10 ngày. Đến sáng 30 tết chị mới hoàn tất các thủ tục để về quê. Năm nay, lịch điều trị vào khoảng giữa tháng 1-2022 (giữa tháng Chạp năm Tân Sửu) khiến chị Tình luôn thấp thỏm. Để có đủ máu điều trị, các con chị Tình đã đăng thông tin cần máu trên mạng xã hội, kêu gọi và kết nối với những tấm lòng hảo tâm tham gia hiến máu. Chị Tình chia sẻ: “Từ khi điều trị bệnh đến nay, mỗi lần vào tết tôi luôn thấp thỏm lo lắng. Lo không đủ máu, lo không kịp về quê đón tết, lo không biết hai bố con ở nhà sắm tết thế nào. Tôi mong muốn có nhiều tấm lòng hảo tâm sẵn sàng hiến máu thường xuyên, hiến máu đột xuất để những người bệnh như tôi không còn lo lắng về việc thiếu máu”.

Khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán là tình trạng diễn ra hàng năm. Thấu hiểu nỗi khổ của người bệnh bởi “máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu”, nhiều tình nguyện viên đã tích cực tham gia hiến máu toàn phần và tiểu cầu; kêu gọi mọi người tham gia hiến máu với mong muốn mọi người bệnh đều có được cái tết an toàn, khỏe mạnh, ấm áp bên gia đình.

Với tâm nguyện “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chàng trai trẻ Trần Văn Sơn (29 tuổi, Thọ Xuân) luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Sơn bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện từ khi còn là sinh viên, đến nay, đã hơn 50 lần hiến máu. Những năm gần đây, đều đặn mỗi tháng 1 lần, Sơn tham gia hiến tiểu cầu tại Trung tâm Huyết học -Truyền máu tỉnh. Gặp Sơn trong lần hiến máu cuối năm, Sơn chia sẻ, những thông báo khẩn bệnh nhân cần máu cấp cứu, điều trị thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, fanpage và những cuộc gọi điện thoại liên tục thôi thúc em phải tham gia hiến máu ngay khi đủ điều kiện. Đặc biệt, vào những này gần Tết Nguyên đán cũng là thời điểm khan hiến máu, em luôn sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào có người gọi. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, Sơn còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, mọi người trong cộng đồng tham gia hiến máu. Sơn tâm sự: “Khoảng đầu tháng 1, em nhận được thông tin có bệnh nhân đang cần truyền máu gấp. Vì bản thân vừa hiến máu chưa thể tiếp tục hiến, do đó, em đã liên lạc với những người quen và chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người tham gia hiến máu hỗ trợ người bệnh. Sau hơn 3 tiếng kêu gọi, bệnh nhân đã có đủ 3 đơn vị máu để điều trị”.

Là một “ngân hàng máu sống”, một tình nguyện viên tích cực trong hoạt động hiến máu tình nguyện, chị Nguyễn Lan Phương (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), hiểu được nỗi lòng của người bệnh cũng như gia đình bệnh nhân mỗi khi cần máu điều trị và cấp cứu. Bởi vậy, khi đủ điều kiện tham gia hiến máu là chị Phương liên hệ với Câu lạc bộ Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, hoặc đến Trung tâm Huyết học - Truyền máu để hiến máu. Đặc biệt, những tháng cuối năm, thời điểm thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm máu, nhiều người bệnh vất vả tìm kiếm máu, chị Phương luôn tự nhủ cố gắng giữ sức khỏe để sẵn sàng tinh thần hiến máu. Nhờ có sức khỏe tốt nên những ngày cuối tháng 12 vừa qua, chị Phương đã tham gia hiến máu cho một trường hợp bệnh nhân cần máu mổ cấp cứu. Chị Phương chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông tin của người bệnh đang cần 5 đơn vị máu để cấp cứu, tôi đã nhanh chóng liên lạc với gia đình để hiến tặng. Hy vọng, giọt máu của tôi có thể giúp người bệnh nhanh bình phục, gia đình bệnh nhân có một cái tết trọn vẹn, bình an”.

Để khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong năm, đặc biệt là thời điểm cận Tết Nguyên đán và đầu xuân, những năm qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai các chiến dịch hiến máu tình nguyện. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức được 116 ngày hội hiến máu tại các địa phương, đơn vị và tiếp nhận được 40.372 đơn vị máu. Đặc biệt, vào đầu tháng 1 hằng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Ban Trị sự hội Phật giáo Việt Nam TP Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Xuân hồng. Lễ hội thường thu hút hơn 1.000 người tham gia, thu được hàng trăm đơn vị máu, góp phần khắc phục đáng kể tình trạng thiếu máu trong dịp tết tại các bệnh viện. Lễ hội Xuân hồng đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp, mang đến cái tết bình an, khỏe mạnh cho mọi người, mọi nhà.

Ngoài ra, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Câu lạc bộ Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thường xuyên giữ liên lạc với các tình nguyện viên hiến máu để sẵn sàng hiến máu khi cần. Hội chữ thập đỏ các địa phương đã sáng tạo, linh hoạt triển khai các sự kiện hiến máu tình nguyện trong năm. Đồng thời, sẵn sàng huy động máu cứu người dù đêm tối hay mưa bão. Như cuối tháng 12 vừa qua, nhận được cuộc gọi lúc 22h của người nhà bệnh nhân cầu khẩn 5 đơn vị máu cấp cứu, không ngại đêm khuya, giá lạnh, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Thủy đã nhanh chóng kêu gọi các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ngay sau đó, những giọt máu nghĩa tình đã được trao đến cho bệnh nhân, giúp họ vượt qua cơn nguy kịch, có cơ hội đón xuân cùng gia đình.

Xuân đã đến với mọi người, mọi nhà nhưng vẫn còn đó những bệnh nhận đang điều trị tại các bệnh viện. Họ sẽ có sức khỏe tốt, để trở về xum vầy đón xuân nếu đủ máu điều trị. Do đó, mỗi người chúng ta khi có sức khỏe, đủ điều kiện hiến máu hãy tham gia hiến máu để mọi người đều có một cái tết đoàn viên khỏe mạnh, ấm áp.

Bài và ảnh: Thùy Linh