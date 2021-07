TP Sầm Sơn thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Thanh Hóa đã áp dụng cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi từ 13 giờ chiều ngày 7-7.

Ghi nhận tại TP Sầm Sơn, địa phương này có 1.770 phương tiện tàu thuyền các loại, với 5.497 lao động. Tính đến 16h30 ngày 7-7, thành phố đã có 1.639 phương tiện cập bến, còn 12 phương tiện trên biển và 104 phương tiện tàu thuyền đã neo đậu tại các đảo và các tỉnh bạn.

UBND TP Sầm Sơn cũng đã ban hành công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn yêu cầu các ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng, các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp để chủ động phòng, tránh, thoát ra hoặc hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức, theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

TP Sầm Sơn thực hiện cấm biển, nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên biển và nghiêm cấm du khách, người dân tắm biển từ 13 giờ ngày 7-7 cho đến khi ATNĐ/bão tan.

Ghi nhận vào chiều 7-7, tại bãi biển Sầm Sơn, du khách và Nhân dân thực hiện nghiêm việc cấm biển, không xuống tắm biển. Tại khu vực bãi biển, những chiếc bè mảng cũng đã được kéo lên gần bờ.

Tại Cảng Hới, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn), các phương tiện tàu, thuyền đã cập cảng và vào nơi tránh trú an toàn.

Cảng Hới tấp nập tàu thuyền trở về, những thương lái đợi sẵn thu mua nguồn hải sản sau những chuyến ra khởi của ngư dân. Nhiều thương lái cho biết, họ đã được Ban Quản lý cảng Hới thông báo thực hiện lệnh cấm biển, cho nên sau ngày hôm nay, họ sẽ trở về nhà, không thực hiện việc buôn bán, thu mua hải sản cho đến khi có có thông báo mới.

Ngoài cập cảng Hới, tàu thuyền về âu thuyền để tránh trú an toàn.

Những chiếc tàu thuyền im lìm trên âu thuyền cho đến khi hết ATNĐ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió đông nam sau bão hoạt động mạnh nên từ hôm nay (7-7) đến sáng 10-7 tỉnh Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với các địa phương trong tỉnh, TP Sầm Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của tỉnh, đồng thời chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của ATNĐ.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông