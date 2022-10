“Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”: Phát huy vai trò chủ động của người dân

Trước tình hình phức tạp của những vụ cháy xảy ra trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại về người và tài sản, việc ra mắt các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại các khu dân cư là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), phát huy vai trò của người dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ cháy.

Các hộ gia đình thuộc “Tổ liên gia an toàn về PCCC” khu dân cư số 1, thôn Hoa Trung, xã Hoa Lộc (Hậu Lộc) được tập huấn sử dụng phương tiện PCCC.

Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC” vừa được ra mắt vào giữa tháng 8-2022 tại khu dân cư thuộc khu phố 1, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) là một trong những mô hình đầu tiên về lĩnh vực này trên địa bàn TP Thanh Hóa. 14 hộ gia đình liền kề cùng tham gia nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ lẫn nhau trong công tác PCCC. Tổ liên gia hoạt động dưới sự hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng công an. Mỗi hộ tham gia thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC, như: mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ để nơi dễ thấy trong nhà, cài App báo cháy 114…; đồng thời chủ động học tập, nghiên cứu các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu. Điểm nổi bật của mô hình là 4 - 5 hộ chung nhau lắp đặt 1 chuông báo cháy; kẻng báo cháy được lắp ở trung tâm của khu dân cư, tất cả các hộ trong tổ liên gia đều nghe thấy và đến ứng cứu khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

Ông Nguyễn Đình Giáp, trưởng khu phố 1, phường Quảng Hưng cho biết: Việc triển khai mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC thực sự rất cần thiết. Các thành viên tham gia tổ có điều kiện được tham gia các buổi tập huấn, bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong PCCC, thực hiện tốt các quy định về PCCC tại địa bàn khu dân cư; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực PCCC. Đây đồng thời là lực lượng PCCC tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư.

Phố Vinh Sơn nằm ở khu vực trung tâm của thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa), là khu vực dân cư phát triển với các dãy nhà ống liền kề, trong đó nhiều hộ kinh doanh, buôn bán sầm uất. Để bảo đảm công tác PCCC, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn đã được ra mắt vào cuối tháng 8-2022. Tổ liên gia gồm 12 thành viên là các hộ dân sinh sống trên cùng một dãy phố. Tổ có quy chế hoạt động rõ ràng trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí. Mỗi hộ tham gia mô hình không chỉ thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC mà còn phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực tuyên truyền để Nhân dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC. Các thành viên trong tổ cũng là “cánh tay nối dài” chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến công tác PCCC để phản ánh kịp thời và hỗ trợ, góp sức khi có tình huống cháy nổ bất ngờ xảy ra.

Ông Lê Đình Minh, trưởng phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn chia sẻ: Mục tiêu của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết của Nhân dân, huy động các nguồn lực để tăng cường công tác PPCC tại địa bàn các khu dân cư, hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Để thực hiện mô hình, chính quyền thị trấn Bút Sơn cùng với lực lượng công an huyện, công an thị trấn đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận của các hộ dân trong khu phố. Các hộ gia đình chủ động trang bị các thiết bị PCCC cần thiết như bình chữa cháy xách tay đặt ở vị trí dễ thấy, dễ tìm trong nhà. Các hộ dân tham gia mô hình được lực lượng công an tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ. Trong tình huống hỏa hoạn, sự hỗ trợ kịp thời của hàng xóm, láng giếng luôn là số một trong lúc cấp bách.

Với tốc độ phát triển đô thị, các khu dân cư nhà liền kề, nhất là các khu đã hình thành từ lâu, thiết kế kiểu nhà ống, nằm trong ngõ, xen lẫn các cơ sở kinh doanh, chợ dân sinh, nhà ở kết hợp kinh doanh là một trong những khu vực dễ xảy ra cháy, nổ. Đáng nói, những khu này khi có sự cố cháy, nổ rất dễ xảy ra cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa sự cố cháy nổ, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy tại chỗ), xử lý và dập tắt kịp thời ngay từ đầu, trong những phút vàng sẽ phòng ngừa được cháy lớn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi hỏa hoạn bất ngờ xảy ra.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh, tính đến trung tuần tháng 9-2022, toàn tỉnh đã có 111 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 42 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” được thành lập. Các mô hình “Tổ Liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” giúp nâng cao được nhận thức, sự quan tâm của người dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH; nâng cao trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC. Người dân có thể nắm vững các kiến thức và biết vận dụng kỹ năng PCCC, hỗ trợ nhau xử lý các tình huống, cháy nổ nhằm kịp thời xử lý, dập tắt các sự cố cháy, nổ khi mới phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bài và ảnh: Minh Hiền