“Tiếp sức” cho hộ nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Sầm Sơn đã và đang trở thành công cụ hữu hiệu và điểm sáng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội TP Sầm Sơn, nhiều hộ ở xã Quảng Hùng đã vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, gia đình chị Trần Thị Tuyết, khu phố Thọ Xuân, phường Quảng Tiến thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình nhiều khó khăn, thời điểm đầu chị chỉ dám vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo để mua bò giống, đến năm 2019 gia đình đỡ khó khăn hơn nên đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng để tiếp tục đầu tư chăn nuôi bò. Hiện tại gia đình chị thường xuyên có trên 20 con bò, đời sống kinh tế đã vươn lên thoát nghèo.

Hộ gia đình chị Lê Thị Hoa, thôn 3, xã Quảng Hùng trước đây là hộ cận nghèo, được hội nông dân xã giới thiệu vay nguồn vốn chương trình vay vốn cận nghèo số tiền 30 triệu đồng để chăn nuôi, từ nguồn vốn này chị đã phát triển quy mô chăn nuôi mở rộng. Năm 2020 được vay số tiền 90 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo để mở rộng mô hình nuôi thỏ, cùng với đó chị mở rộng thêm 300m² đất trồng hoa, rau màu,... Ngoài việc được hỗ trợ vay vốn, chị Hoa được hội nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa để phục vụ Nhân dân trong dịp tết và ngày lễ trên địa bàn. Đến nay gia đình chị Hoa đang được vay vốn 110 triệu đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ cận nghèo 90 triệu đồng, dư nợ Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 20 triệu đồng. Ngoài việc phát triển kinh tế hộ gia đình, chị Hoa cũng tham gia các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua của địa phương, tham gia các phong trào, sáng kiến, kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình...

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78 của Chính phủ, TP Sầm Sơn đã tập trung nguồn lực tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay được 53.505 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 772,4 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 537,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng chính sách tính đến 31-5-2022 đạt 243,437 tỷ đồng, tăng 230,9 tỷ đồng, gấp 19,4 lần so với dư nợ khi thành lập, với 6.289 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 39 triệu đồng/khách hàng, tăng 34 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 42 triệu đồng/hộ, tăng 35 triệu đồng/hộ so với khi thành lập.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 53.505 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần cho trên 6.242 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 10.500 lao động; giúp cho 14.486 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo 15.198 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 480 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn thành phố trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng từng thời kỳ của cấp ủy, HĐND, UBND thành phố...

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, thời gian tới Ngân hàng CSXH TP Sầm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất để phát hiện các bất cập và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên điều tra, rà soát, thống kê, xác nhận hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để tạo điều kiện cho các đối tượng này được vay vốn kịp thời, đúng mục đích.

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách là một trong những chương trình tín dụng ưu đãi có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân. Nguồn vốn này đã và đang kịp thời tiếp sức cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, mang lại cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng cho các đối tượng đang gặp khó khăn về vốn.

Bài và ảnh: Trường Giang