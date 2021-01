Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội

Hội nghị truyền thông công tác giảm nghèo bền vững và vận động toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tại xã Phú Nghiêm (Quan Hóa).

Thời gian qua, công tác phối hợp, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, luôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Phú Nghiêm (Quan Hóa) tập trung thực hiện, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Nghiêm, cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho Nhân dân đóng vai trò quan trọng trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với công an xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hội nghị của cơ quan và các buổi họp dân tại các bản nhằm nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Vận động các thành viên trong gia đình, người thân giáo dục con em không vi phạm pháp luật; mọi người đều có trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Kết quả, trong 5 năm (2016-2020), MTTQ xã đã phối hợp với công an xã, các tổ chức đoàn thể tổ chức 24 cuộc tuyên truyền với 2.160 lượt người tham dự. Cùng với công tác tuyên truyền, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” trên địa bàn xã, đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội. Phối hợp với công an xã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 8 đối tượng hết hạn tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng làm ăn lương thiện về và đề xuất với công an xã lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện 23 lượt đối tượng sử dụng chất ma túy. Ngoài ra, hàng năm, MTTQ xã phối hợp với công an xã tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự. Thường xuyên thông tin các hình thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết và cảnh giác. Lắp đặt hòm thư tố giác tội phạm ở các khu dân cư; tại nhà văn hóa các bản để người dân thuận lợi trong tố giác tội phạm.

Những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” thời gian qua đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Phong trào đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần đưa xã Phú Nghiêm đạt chuẩn NTM năm 2019. Trong thời gian tới, Phú Nghiêm tiếp tục gắn các nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là thực hiện các tiêu chí XDNTM nâng cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào trong giai đoạn mới.

Quang Nhật