Tích cực kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng

Nhằm hạn chế những vi phạm trong hoạt động khai thác hải sản, các lực lượng có liên quan của tỉnh, ban quản lý các cảng cá đang tích cực tuần tra, kiểm soát tàu cá ra vào cửa sông, cửa biển về việc chấp hành các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cán bộ văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc) kiểm tra việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của ngư dân.

Tại Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc), để thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát ra vào cảng cá, ban quản lý cảng cá phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc thường xuyên bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại khu vực cầu cảng để tổ chức hướng dẫn tàu thuyền vào cảng bốc dỡ sản phẩm, tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm, tránh ùn tắc, gây mất an ninh trật tự. Những tàu cá sau khi bốc dỡ sản phẩm được lực lượng thường trực trong cảng hướng dẫn tàu cá rời khỏi khu vực cầu cảng để cho tàu khác cập cảng bốc dỡ sản phẩm, tiếp nhận dịch vụ hậu cần. Đồng thời, nhắc nhở, tuyên truyền và hướng dẫn cho ngư dân cách ghi sổ nhật ký khai thác, nhật ký thu mua đối với từng tàu thuyền khi lên khai báo cập cảng, xuất cảng. Thượng tá Đặng Minh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đa Lộc, cho biết: Trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Hòa Lộc và lực lượng kiểm ngư, tuần tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng cá, bến cá và vùng biển đơn vị phụ trách. Đối với những tàu cá không đủ giấy tờ theo quy định cương quyết không cho ra khơi, nếu cố tình vi phạm đơn vị sẽ xử lý nghiêm. Những phương tiện trên 15m bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, yêu cầu ngư dân quay lại và viết cam kết lắp đặt thiết bị trên tàu cá. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu sử dụng thiết bị và dữ liệu giám sát hành trình phục vụ theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển.

Hiện nay, toàn tỉnh có 6.675 tàu cá; trong đó, 4.544 tàu cá khai thác vùng ven bờ, 977 tàu khai thác vùng lộng và 1.154 tàu khai thác vùng khơi. Trong thời gian qua, các địa phương ven biển, đồn biên phòng tuyến biển, Ban quản lý các cảng cá Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng, đã duy trì nghiêm hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 100% các phương tiện hành nghề ở các vùng biển, các phương tiện hành nghề dễ vi phạm, kiên quyết không cho ra khơi hoạt động khi chưa đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định. Tổ chức giám sát sản lượng, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu khai thác của ngư dân vào các cảng cá bốc dỡ sản phẩm. Công tác giám sát tàu cá rời cảng, cập cảng và giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo lưu đồ giám sát tàu, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng của Tổng cục Thủy sản được thực hiện nghiêm túc. Trong 9 tháng năm 2021, các lực lượng đã kiểm soát 1.468 tàu cá xuất cảng, 1.021 tàu cá cập các cảng cá. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay còn nhiều tàu cá đã hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác hải sản, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và một số tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình do nằm bờ không tham gia khai thác. Trước thực trạng trên, các huyện, thị xã, thành phố ven biển thường xuyên thông báo cho các tàu cá chưa chấp hành các quy định trên hệ thống truyền thanh xã, phường và yêu cầu các chủ tàu cá thực hiện đăng kiểm tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác hải sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng có liên quan của tỉnh kiểm tra, xử lý các tàu cá cố tình vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Các đồn biên phòng tuyến biển tích cực tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa lạch, bãi ngang, trên biển chấp hành các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định chống khai thác IUU. Kiên quyết không cho các tàu cá hoạt động trên biển khi không đủ giấy tờ và không đảm bảo trang thiết bị trên tàu theo quy định. Các ban quản lý cảng cá, văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng kiên quyết từ chối không cho bốc dỡ sản phẩm tại cảng đối với tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU và thông báo cho lực lượng có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Bài và ảnh: Lê Hợi