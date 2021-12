Thị xã Nghi Sơn: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng 28-12, thị xã Nghi Sơn tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã.

Dự buổi lễ, có đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn.

Tại buổi lễ, 4 liệt sỹ được tổ chức truy điệu và an táng quy tập từ 2 xã, phường gồm: xã Hải Nhân và phường Hải Ninh về nghĩa trang liệt sỹ thị xã. Trong đó 1 liệt sỹ có thông tin khắc trên bia: Liệt sỹ Nguyễn Bá Lân, thuộc đơn vị Đại đội 285, Đội 853, hy sinh ngày 27-9-1966, nơi an táng ban đầu ở Cồn Cát, thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân; 1 liệt sỹ chưa xác định được thông tin, nơi an táng ban đầu ở Cồn Cát, thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân; 2 liệt sỹ được quy tập từ phường Hải Ninh, phần mộ có tên là Anh và Khánh, nơi an táng ban đầu ở Cồn Trôi, tổ dân phố Thanh Cao, phường Hải Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, các đại biểu đã tiễn đưa các Anh hùng liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, về với đồng đội tại nghĩa trang liệt sỹ thị xã Nghi Sơn.

Sỹ Thành - Cao Thanh