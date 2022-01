Thị xã Bỉm Sơn chuẩn bị chu đáo các điều kiện để người dân vui xuân, đón tết

Thị xã Bỉm Sơn đang tất bật chuẩn bị các hoạt động đón tết, trang trí đường phố, tuyên truyền Nhân dân trang hoàng nhà cửa, treo cờ tổ quốc, vận động mọi nguồn lực để chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo… nỗ lực để người dân vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện nhằm bảo đảm cho Nhân dân đón xuân mới vui tươi, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có tết”.

Thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phòng chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán; Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng; tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua trong lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, Nhân dân…

Một trong những nhiệm vụ được Thị xã tập trung đó là công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh khu phố, sửa chữa đèn đường, trang trí các trục đường chính, treo cờ tổ quốc…

Khắp nơi trong Thị xã đã được giăng cờ hoa, trang trí đèn đường lộng lẫy góp phần làm cho không khí tết ngày càng thêm sôi động, náo nhiệt...

Các phường, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

Song song với kịch bản phòng, chống dịch theo phương châm kiểm soát, thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, Thị xã Bỉm Sơn quan tâm công tác chăm lo tết cho các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết. Thị xã đã triển khai tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho 1.176 người có công và thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán với tổng số tiền trên 700 triệu đồng; hướng dẫn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 1.141 người cao tuổi theo quy định; phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã và xã phường chăm lo, tặng quà tết cho 233 hộ nghèo và 177 hộ cận nghèo; thị xã hỗ trợ đột xuất cho 184 hộ khó khăn trong dịp tết nguyên đán với số tiền 92 triệu đồng; Liên đoàn Lao động Thị xã tổ chức “tết sum vầy - Xuân bình an” trao 120 suất quà cho đoàn viên, người lao động trong các tổ chức công đoàn cơ sở và 55 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng trị giá 210 triệu đồng…

UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp tết; Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, hành vi lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để tổ chức các hoạt động mê tín, dị đoan…

Bên cạnh đó, Thị xã cũng đã thực hiện tốt công tác đảm bảo bình ổn giá cả, tránh đầu cơ tích trữ hàng hoá trước, trong và sau tết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý kiên quyết và kịp thời các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng, góp phần vào việc chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh.

Linh Hương