Thị trường việc làm sau tết

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm biến động thị trường lao động. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tăng cường tuyển dụng nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh cho năm mới. Người lao động nghỉ việc, chuyển đổi việc làm có nhu cầu tìm việc mới cũng gia tăng.

Người lao động đến giao dịch công việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tăng nhẹ so cùng kỳ năm 2021.

Nhu cầu của doanh nghiệp tăng

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: Từ ngày 17 đến 23-2 có 24 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 7.660 lao động đã ủy quyền, ủy thác cho trung tâm tuyển dụng, trong đó: lao động phổ thông 7.383 người, chiếm 96,4% cơ cấu tuyển dụng của các doanh nghiệp; lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên 277 người, chiếm 3,6% cơ cấu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động như: Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam (Hồng Mỹ 1), Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam (Hồng Mỹ 2) đều ở Khu Công nghiệp Hoàng Long; Công ty TNHH NY Hoa Việt ở xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc; Công ty TNHH Kết cấu thép Hồng Phát ở Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga... Có những doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lên đến hàng nghìn lao động, ví như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Ban Việt Nam tuyển 10.000 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội. Công ty đã đưa ra mức lương, phúc lợi, kể cả lì xì, bốc thăm trúng thưởng đầu năm cùng nhiều chế độ hấp dẫn khác để thu hút người lao động.

Do nắm bắt thị trường lao động thường biến động sau tết, nhiều doanh nghiệp tuy gặp khó khăn do dịch COVID-19 nhưng đã tìm cách “níu giữ”, để người lao động gắn bó lâu dài bằng việc quan tâm đến đời sống người lao động và các chế độ phúc lợi khác. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ nhân sự phòng tổ chức Công ty CP LILAMA 5 đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, cho biết: Sau mỗi kỳ nghỉ tết, công nhân đi làm lại thường bị thiếu hụt cộng với nhu cầu nguồn nhân lực thực hiện kế hoạch cho cả năm, công ty phải tuyển dụng thêm khoảng 400 đến 500 lao động. Gần đây, do thực hiện tốt chế độ lương, thưởng, phúc lợi nên sau tết hầu hết người lao động đi làm lại trong tâm thế phấn khởi nên công ty chỉ có nhu cầu tuyển 5 kỹ sư và 1 an toàn viên.

Cơ hội của người lao động

Ngày 17-2, chị Đỗ Thị Tuyết có hộ khẩu thường trú tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, làm việc trong lĩnh vực giáo dục tại Đồng Nai, hiện đã nghỉ việc, về Thanh Hóa với mong muốn tìm kiếm việc làm mới, ổn định tại quê nhà. Chị đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp và đề nghị cán bộ trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Căn cứ vào trình độ, nhu cầu và kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm qua, cán bộ trung tâm đã tư vấn cho chị Tuyết một số vị trí quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản lý, với mức lương khoảng 10 đến 12 triệu đồng/tháng. Đây chính là cơ hội để chị có thể tìm được công việc phù hợp với nguyện vọng của bản thân và gia đình chị.

Với chị Vũ Thị Hường, có hộ khẩu thường trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản tại Đà Nẵng. Với nhu cầu làm việc gần nhà, chị đã nghỉ việc ở doanh nghiệp FDI và trở về Thanh Hóa để tìm việc mới. Ngày 18-2, chị Hường đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp và được cán bộ trung tâm tư vấn công việc phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, ở Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa. Với vị trí nhân viên kiểm định chất lượng sản phẩm, mức lương gần 9 triệu đồng/tháng dành cho người đã có kinh nghiệm là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với chị, trong lúc nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và cắt giảm lao động.

Do lượng người lao động đến tìm việc làm và làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng gấp 1,6 lần so cùng kỳ năm ngoái. Cho nên theo ông Vinh, để kết nối người lao động với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, trung tâm đã tăng cường, đa dạng các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm mới, chuyển đổi việc làm và các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch COVID-19 nên ngoài việc tư vấn trực tiếp, trung tâm còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động thông qua kênh truyền thông, online, điện thoại, facebook, trang web... Trung tâm cũng đã tạm dừng tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Trường Cao đẳng nghề Thanh Hóa và dự kiến sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm online vào ngày 6-3 tới. Theo đó, đơn vị sẽ phối hợp với trung tâm lao động ngoài nước, sàn giao dịch việc làm TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức tại trung tâm nhằm giới thiệu cho người lao động trong tỉnh những công việc phù hợp, những doanh nghiệp chất lượng với nhiều chế độ đãi ngộ để vừa bảo đảm quyền lợi cho người lao động, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Mai Phương