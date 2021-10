Thanh Hóa có 3 thí sinh đoạt giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc

Ngày 15-10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 trực tuyến tại 21 điểm cầu của cả nước và trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (TYM) chi nhánh Thanh Hóa; Tài chính vi mô Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Hội LHPN các huyện và các thí sinh đoạt giải.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 được trao cho 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y học, công tác xã hội, phát triển cộng đồng. Đây là một trong những giải thưởng lớn nhất dành cho phụ nữ Việt Nam hàng năm, góp phần cổ vũ, động viên phụ nữ không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và sự phát triển, bình đẳng của phụ nữ Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề: Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, TYM Thanh Hóa đã trao khen thưởng cho chị Nguyễn Thị Sâm ở xã Hưng Lộc (Hậu Lộc).

Cuộc thi phát động từ trung tuần tháng 2 đến tháng 9-2021 thu hút 1.549 đề xuất dự án/ý tưởng tham gia, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 và 11 lần so với năm đầu tiên (2018). Ban Tổ chức đã lựa chọn được 24 dự án/ý tưởng xuất sắc, tiêu biểu nhất để vinh danh. Trong số này, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, chế biến thực phẩm chiếm tỉ lệ cao nhất với 54%, tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ 20%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 11%, công nghệ (sinh học, môi trường) chiếm 2%, các lĩnh vực khác chiếm 13%; 10% dự án là sản phẩm OCOP, đạt chuẩn từ 3 sao trở lên…

Phần thi của chị Lê Thị Quyên xã Hoằng Đạo (Hoằng Hóa) được thực hiện trực tuyến tại Hội LHPN tỉnh. (Ảnh tư liệu)

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên cuộc thi được tiến hành theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu các tỉnh có dự án của thí sinh tham gia.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 3 thí sính/24 dự án, ý tưởng xuất sắc được nhận các giải thưởng, gồm chị Lê Thị Quyên, HTX sản xuất thương mại nông nghiệp sạch Hoằng Đạo (Hoằng Hóa) với sản phẩm Chế phẩm sinh học EM đoạt giải Chắp cánh tài nguyên bản địa; Nguyễn Thị Sâm ở xã Hưng Lộc (Hậu Lộc) với đề tài may gia công công nghiệp túi siêu thị xuất khẩu đoạt giải Vì cộng đồng và chị Lê Thị Hạnh ở xã Đông Yên (Đông Sơn) với đề tài sản phẩm rau củ quả an toàn hướng đến nông sản sạch - cùng nhau an tâm vượt qua đại dịch, đoạt giải Livestream IDOL.

Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ hiện thực hóa các dự án/ý tưởng khởi nghiệp và khát khao, mạnh dạn khởi nghiệp để nâng cao quyền năng kinh tế và khẳng định năng lực, vị thế của bản thân, vượt qua mọi rào cản, định kiến giới.

Lê Hà