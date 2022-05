(Baothanhhoa.vn) - Nhân “Tháng công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động” năm 2022, đoàn công tác của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá do Phó Chủ tịch Mai Bá Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình công nhân lao động bị tử vong do tai nạn lao động.

Thăm hỏi, động viên gia đình người lao động tử vong do tai nạn lao động

Nhân "Tháng công nhân", "Tháng an toàn vệ sinh lao động" năm 2022, đoàn công tác của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá do Phó Chủ tịch Mai Bá Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình công nhân lao động bị tử vong do tai nạn lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho gia đình anh Nguyễn Thành Long ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, làm việc tại Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã đến thăm 8 gia đình gồm: Gia đình chị Đoàn Thị Hà ở xã Định Công, huyện Yên Định, làm việc tại Công ty Cổ phần và sản xuất thương mại Cẩm Trướng; anh Phạm Văn Ngọc ở xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, làm việc tại Công ty TNHH giầy Alena Việt Nam; chị Đinh Thị Hiền ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, làm việc tại Công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành; chị Bùi Thị Hiền ở xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, làm việc tại Công ty TNHH Fruit of the Loom VN; gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, làm việc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam; chị Lê Thị Đô ở phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, làm việc tại Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam; chị Bùi Thị Nga ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, làm việc tại Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam; anh Nguyễn Thành Long ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, làm việc tại Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, làm việc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Mai Bá Nam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, việc làm, chia sẻ những mất mát của gia đình các nạn nhân; đồng thời động viên các gia đình vượt qua đau thương, khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao mỗi gia đình 1 suất quà, trị giá 2,3 triệu đồng.

Thanh Huê

Từ khóa: Gia đìnhLao độngLĐLĐ tỉnh Thanh Hóa