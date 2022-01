Thăm hỏi, động viên gia đình có 2 người tử vong do hỏa hoạn tại thị xã Nghi Sơn

Ngày 10-1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Hoàng Thị Hòa, sinh năm 1990 ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn có 2 người thân tử vong và 2 người bị bỏng do hỏa hoạn. Cùng tham gia có đại diện Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đại diện UBND thị xã Nghi Sơn.

Đại diện đoàn thăm hỏi, trao quà hỗ trợ tới chị Hoàng Thị Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều tối 8-1, tại gia đình chị Hoàng Thị Hòa ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người gồm chồng chị là anh Lê Trọng C. (sinh 1982) và 3 con nhỏ.

Dấu vết hiện trường vụ cháy.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết bỏng nặng nên chồng chị Hòa và con nhỏ 3 tuổi đã không qua khỏi. Hiện hai người con của chị Hòa là Lê Trọng Hoàng Thịnh sinh 2011 và Lê Thị Hoàng An sinh 2015 đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện do bỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Các thành viên đoàn thăm hỏi tình hình và động viên nạn nhân.

Tại gia đình nạn nhân, đại diện đoàn đã thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân người bị nạn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân để sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện đoàn công tác chia buồn và động viên gia đình người bị nạn cố gắng vượt qua nỗi đau để sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện đoàn đã thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đi cùng tới chị Hoàng Thị Hòa. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và bà con hàng xóm quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn; tuyên truyền để người dân tăng cường phòng, chống cháy nổ tại hộ gia đình.

Gia cảnh chị Hòa rất khó khăn, cần được sự hỗ trợ và chia sẻ của cộng đồng và những tấm lòng hảo tâm.

Được biết, gia đình chị Hòa có hoàn cảnh khó khăn trong xã, một người làm công nhân may tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và một người làm nông.

Lê Đồng