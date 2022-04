Tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để trẻ em phát triển toàn diện

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng trên 930 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có trên 40 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 4,36%). Với nhận thức trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo, xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (XPTTPHVTE), tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Trong ảnh: Nhà sách Fahasa tại Trung tâm Thương mại Vincom (TP Thanh Hóa).

Để triển khai hiệu quả công tác xây dựng XPTTPHVTE, hằng năm UBND tỉnh đều ban hành các văn bản, chỉ thị chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh xây dựng, triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (BVCSGDTE). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của công tác BVCSGDTE đối với mỗi gia đình và xã hội. Đồng thời, tổ chức tập huấn về chấm điểm, đánh giá các chỉ tiêu XPTTPHVTE cho đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSTE tại các địa phương. Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ ngành lao động - thương binh và xã hội các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí XPTTPHVTE. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đều thành lập ban chỉ đạo, ký cam kết thực hiện xây dựng XPTTPHVTE; các địa phương đều có nghị quyết về thực hiện công tác BVCSGDTE... Bên cạnh đó, các xã, phường, thị trấn đều quan tâm đầu tư các công trình thiết thực cho trẻ em như: xây dựng trường học, mua sắm trang thiết bị dạy và học; xây dựng điểm vui chơi, tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, TDTT và hoạt động xã hội phù hợp với trẻ em ở từng lứa tuổi. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến của mình... giúp các em được hòa nhập với cộng đồng. Các địa phương đều tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và Nhân dân về Luật BVCSGDTE, các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác BVCSGDTE trong giai đoạn hiện nay; lợi ích và sự cần thiết của việc xây dựng XPTTPHVTE; tuyên truyền sâu rộng các tiêu chuẩn XPTTPHVTE để gia đình, cộng đồng dân cư cùng tham gia phấn đấu thực hiện. Hoạt động BVCSGDTE luôn được thực hiện thường xuyên, đã tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, địa phương trong việc phối hợp thực hiện các tiêu chí liên quan đến trẻ em, tạo nên bước chuyển biến mới trong công tác BVCSGDTE.

Ngoài các hoạt động nêu trên, tại các trường học, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị được thực hiện thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện, vui chơi, phát triển toàn diện của trẻ. Các trường học, các xã, phường, thị trấn, các thôn xóm đều tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, dịp hè. Việc phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột và rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cũng như việc trợ giúp, phục hồi tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tổn thương cũng có chuyển biến tích cực... Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến của mình, giúp các em được hòa nhập với cộng đồng. Cùng với việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh đã huy động các nguồn lực trong cộng đồng để chăm lo cho trẻ em. Hằng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân, tạo thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em, nhất là hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Từ nguồn quỹ, đã cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học khá, giỏi;... giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... từng bước xây dựng mỗi gia đình là một ngôi nhà hạnh phúc của xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh trong việc dạy bảo con cháu, tạo môi trường an toàn cho trẻ phát triển.

Với những hoạt động đồng bộ, hiệu quả, đến nay toàn tỉnh có 559/559 xã, phường, thị trấn đã thành lập, kiện toàn ban bảo vệ trẻ em các cấp, 100% các xã, phường, thị trấn đã triển khai, thực hiện và khai thác dữ liệu trẻ em từ phần mềm quản lý trẻ em trực tuyến. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau ước đạt 93%; 100% số vụ xâm hại trẻ em đều được phối hợp, can thiệp, trợ giúp và xử lý kịp thời theo đúng quy định; công tác xây dựng môi trường sống an toàn, phù hợp với trẻ em được các cấp quan tâm thực hiện, trong đó: duy trì 509/559 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em (đạt tỷ lệ 91,05%); 100% trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em lao động sớm, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng ước giảm còn 9,61%; thể thấp còi ước giảm còn 15,04%; tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em dưới 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt 99,5%; tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình cấp THCS đạt 96%...

Có thể nói, việc triển khai xây dựng XPTTPHVTE sẽ tạo môi trường sống an toàn, thân thiện để trẻ có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Thời gian tới, ngành lao động - thương binh và xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục lồng ghép đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng XPTTPHVTE gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em, tập trung vào trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi sự chung tay của gia đình, xã hội đối với công tác BVCSGDTE, nhằm tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh, phù hợp cho trẻ phát triển toàn diện.

Bài và ảnh: Trần Hằng