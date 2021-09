Tăng cường kiểm dịch động vật

Trước diễn biến của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập nhiều tổ công tác thực hiện công tác kiểm soát, kiểm dịch động vật. Đây được xem là biện pháp quan trọng ngăn ngừa các loại dịch bệnh phát sinh và lây lan, đồng thời bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Kiểm soát dịch tại Trạm kiểm dịch động vật và thủy sản, thị xã Nghi Sơn.

Để tăng cường công tác kiểm dịch động vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, kiểm soát các xe chở gia súc, gia cầm đi qua địa bàn tỉnh, như: Trạm kiểm dịch động vật Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn; Trạm kiểm dịch động vật và thủy sản, thị xã Nghi Sơn đều trên Quốc lộ 1A và Trạm Kiểm dịch động vật Thành Lâm, huyện Thạch Thành nằm trên đường Hồ Chí Minh;... Đồng thời, phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ các huyện, thị xã, thành phố ra các tỉnh ngoài. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng cán bộ kiểm dịch được phân công trực 24/24 giờ; các xe vận chuyển gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn đều phải dừng lại để phun tiêu độc, khử trùng, kiểm tra giấy tờ liên quan đến nguồn hàng, niêm phong kẹp chì, thẻ tai (trâu, bò), việc chấp hành các quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng, bao gói động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra lâm sàng động vật;... và đóng dấu xác nhận trước khi đi qua địa bàn. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, cán bộ kiểm dịch đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho người vận chuyển những quy định về lưu thông, vận chuyển gia súc, gia cầm. Cùng với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh chăn nuôi và chế biến sản phẩm động vật có trách nhiệm đăng ký với cán bộ kiểm dịch về ngày, giờ xuất phát để thực hiện kiểm tra trên cơ sở tờ khai đăng ký thời gian.

Theo đó, gần 9 tháng năm 2021, lực lượng chức năng đã kiểm dịch được 4.694 con trâu, 143.454 con lợn thương phẩm, hơn 2,8 triệu gia cầm, 700 con thỏ,... vận chuyển ra ngoài tỉnh. Ngoài ra, tại các đầu mối giao thông, các lực lượng chức năng đã kiểm dịch được 425.550 con trâu, 294.600 lợn thương phẩm, 9,8 triệu gia cầm thương phẩm, 5.114 con thỏ, 10 triệu gia cầm giống. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật và giấy kiểm dịch sản phẩm động vật được vận chuyển ra ngoài tỉnh. Cùng với công tác kiểm dịch động vật, ngành nông nghiệp cùng với các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố còn tăng cường kiểm soát giết mổ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các địa phương trong tỉnh đã thực hiện di dời, xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ, lẻ không bảo đảm vệ sinh; các cơ sở giết mổ tập trung, các mô hình giết mổ an toàn vệ sinh thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp, xây mới theo quy hoạch. Các cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ đang hoạt động cũng đã ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn diễn biến rất phức tạp, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, như: dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, long mồm lở móng,... có nguy cơ bùng phát trở lại, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Do đó, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn. Duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật 24/24 giờ; đồng thời, tăng cường hiệu quả hoạt động của các đội, trạm kiểm dịch lưu động, nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; chỉ vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng;...

Bài và ảnh: Lê Ngọc