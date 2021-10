Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa ban hành công văn số 575/LĐLĐ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa kiểm tra công phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị, các cấp công đoàn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, góp phần từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới; bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và Nhân dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Thành viên “Tổ an toàn COVID-19” lưu động đo thân nhiệt cho người lao động trên xe ô tô chở công nhân, lao động Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Tất cả các đơn vị, đặc biệt là LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn, huyện Triệu Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường, nâng cấp độ phòng, chống dịch; tập trung nâng cao vai trò, chức năng nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động của “Tổ An toàn COVID-19” tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tại khu nhà trọ và trên xe ô tô chở công nhân. Vận động các công đoàn cơ sở trong “vùng xanh” hỗ trợ các khu cách ly tập trung của địa phương bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ hiện đại trên hệ thống truyền thông Công đoàn Thanh Hóa (Website, ZaloO.A, Fanpage, Youtube) đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, xác định rõ: công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, chưa có tiền lệ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đồng thời không hoang mang, lo lắng trước các thông tin xấu độc, sai sự thật.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe; khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình dịch bệnh để đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở vận động đội ngũ CNVCLĐ tham gia tích cực cùng hệ thống chính trị và toàn xã hội tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và giữ vững sản xuất, kinh doanh; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt: “CNVCLĐ Thanh Hoá đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, phối hợp với chính quyền, chuyên môn và các cơ quan chức năng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát tất cả những đối tượng là đoàn viên, CNVCLĐ từ vùng dịch trở về, chủ động đấu mối, liên hệ, giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định của ngành y tế để người lao động sớm ổn định cuộc sống.

Thanh Huê