Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các bến xe

Thời gian gần đây, mặc dù lượng hành khách di chuyển qua các bến xe giảm đáng kể, tuy vậy công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang được thực hiện nghiêm túc với sự chủ động của ban quản lý các bến xe và trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng thanh tra giao thông Thanh Hóa kiểm tra chặt chẽ công tác phòng, chống dịch đối với xe khách tuyến Thanh Hóa – Hà Nội tại bến xe phía Bắc.

Bến xe thưa vắng khách mùa dịch

Ông Lê Đình Lịch, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa cho biết: Từ sau cao điểm dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 đến nay, do dịch COVID-19 bùng phát trở lại, lượng hành khách di chuyển qua các bến xe giảm khá mạnh. Điển hình như bến xe phía Tây, nơi có số lượng hành khách và số chuyến xe đông nhất trong 3 bến xe trên địa bàn TP Thanh Hóa nhưng lượng hành khách cũng giảm hơn 2/3 so với ngày thường. Nhiều chuyến xe đi các huyện miền núi trong tỉnh chỉ có lác đác 4 - 5 khách vào bến mua vé. Các doanh nghiệp, HTX vận tải, nhà xe đã phải cắt giảm số chuyến xe trong ngày do không có khách. Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày các nhà xe như Huy Thắng, Hải Muối, Mạnh Tân... đều có gần chục chuyến xe đi các huyện như Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát... Tuy nhiên, do lượng khách giảm chỉ còn 1/3 so với ngày thường, nên buộc phải “bỏ lốt” chỉ còn 1 - 2 chuyến hoạt động. Thế nhưng, mỗi chuyến xe chưa có nổi 10 khách. Một số chuyến xe liên tỉnh đi phía Bắc và phía Nam có “lốt” tại bến xe phía Tây còn phải dừng hoạt động do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tình hình còn “bi đát” hơn tại các bến xe phía Nam và phía Bắc. Do một số tỉnh, thành phố trong nước đã thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến bằng xe ô tô từ các tỉnh, thành phố có ca lây nhiễm COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế, nên nhiều tuyến xe khách đi các tỉnh phía Bắc, phía Nam đã buộc phải tạm dừng hoạt động. Đại diện nhà xe Tuấn Thành cho biết: Do TP Đà Nẵng tạm dừng các tuyến xe khách từ các tỉnh/thành có dịch và địa phương này cũng có nhiều ca bệnh dương tính với COVID-19, nên chúng tôi đã phải tạm dừng toàn bộ các chuyến xe tuyến Thanh Hóa – Đà Nẵng. Tại bến xe phía Bắc, chỉ còn một vài chuyến xe tuyến Thanh Hóa – Hà Nội và từ TP Thanh Hóa đi một số huyện hoạt động, nhưng lượng khách khi xuất bến chỉ có vài người. Nhiều tuyến xe liên tỉnh đi các tỉnh phía Bắc đã tạm ngừng hoạt động, nhất là có lộ trình tới các tỉnh có ca lây nhiễm COVID-19. Theo thống kê chưa đầy đủ, ước tính lượng hành khách tại các bến xe phía Bắc và phía Nam giảm tới 3/4 so với ngày thường.

Siết chặt công tác phòng, chống dịch

Mặc dù rơi vào tình trạng thưa vắng khách, song thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, toàn bộ các bến xe trên địa bàn TP Thanh Hóa đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc kích hoạt lại công tác phòng, chống dịch trên thực tế đã được ban quản lý các bến xe thực hiện từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Kể từ dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 đến nay, công tác phòng, chống dịch được siết chặt, thực hiện nghiêm túc hơn. Tại khu vực bến xe đều treo thông báo, yêu cầu hành khách, nhân viên phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế đầy đủ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định phòng dịch được thực hiện hàng ngày trên hệ thống loa. Ban quản lý bến xe đều bố trí lực lượng trực tại cổng vào bến xe, chuẩn bị vật tư (nước sát khuẩn), thiết bị đo thân nhiệt, bố trí bàn khai báo y tế và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên xe khách.

Với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe đều phải dán thông báo khuyến cáo “5K”; bố trí nước sát khuẩn, bắt buộc hành khách khai báo y tế, đeo khẩu trang. Đại diện nhà xe Sao Việt chuyên chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội cho biết, hiện nay chỉ duy trì 1 chuyến xe chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội vào buổi sáng tại bến xe phía Bắc, với lượng khách xuất bến rất ít từ 4 - 5 khách/chuyến. Tuy nhiên, nhà xe kiên quyết từ chối phục vụ những hành khách không tuân thủ quy định về phòng dịch.

Ông Vũ Minh Thuận, Trưởng Phòng quản lý vận tải, Sở Giao thông - Vận tải, cho biết: Lực lượng thanh tra giao thông duy trì thường xuyên việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các bến xe; việc chấp hành của các doanh nghiệp vận tải hành khách, nhà xe. Trước khi xuất bến, các nhà xe phải báo cáo đầy đủ, trung thực, chi tiết số lượng hành khách trên xe, việc khai báo y tế của từng hành khách. Dù lượng khách thưa thớt nhưng ban quản lý các bến xe, các đơn vị phục vụ hành khách tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch. Đến nay, về cơ bản, các bến xe, doanh nghiệp, nhà xe đều chấp hành và thực hiện nghiêm túc. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Bài và ảnh: Mạnh Cường