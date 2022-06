Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Duồng Cốc

Nhằm chủ động đề ra các phương án phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi xâm hại, bảo vệ tuyệt đối an toàn đập, hồ chứa nước và phạm vi vùng phụ cận công trình nhằm phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn khu vực, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Duồng Cốc, huyện Bá Thước.

Hồ Duồng Cốc. Ảnh: Nguồn Internet

Cụ thể, tập trung bảo vệ khu công trình đầu mối, khu vực lòng hồ và vùng phụ cận. Đặc biệt, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu công trình đầu mối 24/24h nhằm phòng, chống, loại bỏ sớm các mối nguy hiểm về tấn công bằng đường bộ, đường thủy, đường không hoặc các hình thức chống phá khác đe dọa đến hoạt động khai thác, vận hành, an toàn các hạng mục của công trình. Đối với khu vực lòng hồ và vùng phụ cận phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi làm ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, các hành vi phá hoại khác và phòng, chống nứt, sạt lở đất bờ hồ; đồng thời, trồng và bảo vệ rừng để chống sạt lở đất bờ hồ đảm bảo an toàn công trình, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái.

UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình, thiết bị công nghệ, các công trình thủy công, khu vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu đầu mối; Tổ chức lực lượng bảo vệ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của chủ đập và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn trật tự khu vực công trình; Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và địa phương để cắm mốc khu vực lòng hồ ứng với cao trình (+101.00) m (mực nước dâng bình thường) và phần hành lang bảo vệ nguồn nước từ cao trình (+101.00) m đến (+103.40) m (đỉnh đập) theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình; Thực hiện theo phương châm phòng ngừa là chính, sớm phát hiện, ngăn chặn các tình huống xấu có thể xảy ra và khi xảy ra sự cố phải có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các đơn vị có liên quan; Thường xuyên làm công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, lực lượng bảo vệ cũng như Nhân dân trong vùng nhằm bảo vệ, quản lý, vận hành tốt đập, hồ chứa nước.

BĐT