Phấn đấu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc sớm trở thành đơn vị kiểu mẫu

Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc hôm nay đã có bước chuyển mình rõ nét, kinh tế - xã hội có sự tăng trưởng đáng kể; bộ mặt thị trấn có nhiều thay đổi tích cực; hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Một góc thị trấn Vĩnh Lộc hôm nay.

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, ngày 1-12-2019, thị trấn Vĩnh Lộc được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Vĩnh Thành vào thị trấn Vĩnh Lộc. Trước khi sáp nhập, xã Vĩnh Thành đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, thị trấn Vĩnh Lộc (cũ) đã được công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Sau hơn 1 năm sáp nhập, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, năng động, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của địa phương; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, đầu tư của các cấp, các ngành để xây dựng thị trấn ngày càng phát triển, phấn đấu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc sớm trở thành đơn vị kiểu mẫu.

Khi lựa chọn khu phố 3 là đơn vị điểm xây dựng mô hình khu dân cư “sáng - xanh – sạch – đẹp – an toàn”, UBND thị trấn Vĩnh Lộc đã thành lập tổ công tác phối hợp với khu phố 3 tiến hành đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện theo tiêu chí, theo quy định, gồm: Khu dân cư có hệ thống đèn đường đảm bảo đủ ánh sáng về ban đêm cho các hoạt động giao thông và bảo đảm an ninh trật tự; có hệ thống đèn công nghệ trang trí phù hợp. Khu dân cư có tỷ lệ trồng cây xanh, hoa hoặc cây bóng mát 2 bên đường từ 80% trở lên. Đường, lề đường, vườn, nhà ở luôn sạch sẽ; không có rác thải và phân gia súc rơi vãi trên đường. Duy trì thùng rác đồng bộ, đặt ở vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan, có nắp đậy; thường xuyên thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống kênh, mương thoát nước trên địa bàn khu dân cư. Các trục đường trong khu dân cư có hệ thống trang trí tuyên truyền (pa nô, băng rôn, khẩu hiệu) phù hợp, hiệu quả, đúng quy định; có chỉ dẫn hạn chế trọng tải; xây dựng cảnh quan, nhà ở, vườn, tường rào, công trình đúng quy định; chủ động, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm ở khu dân cư của cán bộ, Nhân dân; không có khiếu kiện, mất vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường; các tuyến đường có quy hoạch hợp lý, phù hợp với nhu cầu giao thông trên địa bàn khu dân cư. Nhân dân trong khu dân cư đoàn kết chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt hương ước quy ước của khu dân cư; thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch; không có khiếu kiện đông người, kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm về tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút); có tổ tự quản về an ninh trật tự). Khu phố 3 đã thành lập tiểu ban thực hiện mô hình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các chi hội, đoàn thể đảm nhận. Khi triển khai thực hiện, tổ chức họp lấy ý kiến công khai nên người dân đều đồng tình ủng hộ.

Theo ông Lưu Minh Đức, bí thư chi bộ khu phố 3, nhờ có tiếng nói chung nên mô hình được triển khai nhanh, thuận lợi. Điển hình trong thực hiện tiêu chí “sạch”, khu phố đã thành lập/kiện toàn các tổ tự quản về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường; phân công cho các chi hội đoàn thể đảm nhận các tuyến, có gắn biển tên chi hội tự quản (điểm đầu – điểm cuối) trên tuyến đường. Tổ tự quản xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường và tổ chức thực hiện theo tháng, quý, năm; vận động các hộ gia đình tự trang bị thùng đựng rác và ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm (100% hộ gia đình thực hiện)... Nhờ đó, diện mạo khu phố ngày càng đổi mới, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao; trên 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm; khu phố đạt khu phố văn hóa.

Trao đổi với ông Trần Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc, được biết: Để sớm trở thành đơn vị kiểu mẫu, thị trấn đã ban hành kế hoạch, xác định lộ trình, nguồn lực thực hiện với từng nhóm công trình, phần việc cụ thể đến từng tháng, từng quý trong năm. Bên cạnh đó, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cách thức tiến hành xây dựng các khu phố kiểu mẫu đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên tinh thần đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả mọi phong trào. Đến nay, 9/10 khu phố trên địa bàn thị trấn đạt kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu đưa thị trấn sớm trở thành đơn vị kiểu mẫu, thị trấn đã xác định mô hình cụ thể cho từng khu phố để tạo điểm nhấn. Trong đó quan tâm chỉnh trang cơ sở hạ tầng, chỉnh trang từ khu dân cư; chỉnh sửa nâng cấp, cải tạo khuôn viên cây xanh, đường hoa thay cỏ dại ở các khu phố. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng khu phố kiểu mẫu Đún Sơn, với vườn hoa cây cảnh – mô hình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng, thay thế bờ tường gạch bằng các hàng rào cây xanh tạo không gian xanh; đầu tư cho các gia đình liên kết mở rộng khu vực trồng hoa cây cảnh tạo điểm nhấn tham quan... Bên cạnh đó, thị trấn Vĩnh Lộc từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng đô thị hóa. Qua đó, sớm đưa thị trấn trở thành thị trấn kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020–2025 đã đề ra.

