Petrolimex khánh thành và gắn biển công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS Hoằng Đạt

Ngày 21-5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phối hợp với Công ty Xăng dầu Thanh Hóa và UBND xã Hoằng Đạt tổ chức khánh thành và gắn biển công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS Hoằng Đạt (Hoằng Hóa).

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS Hoằng Đạt.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi lễ.

Ông Nguyễn Viết Diện, Chủ tịch UBND xã Hoằng Đạt báo cáo quá trình triển khai thi công.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoằng Hóa đã cảm ơn và đánh giá cao về sự giúp đỡ của Petrolimex. Đồng thời đề nghị nhà trường sử dụng và bảo quản tốt công trình nhằm phát huy cao hiệu quả sử dụng trong công tác giảng dạy.

Ông Nguyễn Hanh Chí, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa phát biểu tại lễ khánh thành.

Bà Lê Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Đạt phát biểu cảm ơn đơn vị tài trợ và cam kết sẽ sử dụng công trình một cách hiệu quả, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Trường THCS Hoằng Đạt hiện có hơn 200 học sinh với 15 cán bộ, giáo viên. Nhà hiệu bộ của trường được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, một số phòng theo quy định như phòng chờ giáo viên, phòng nhân viên, phòng hiệu trưởng… phải tận dụng các lớp học. Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng đầy đủ điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học đối với học sinh trên địa bàn, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo tiền đề cho việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, từ sự quan tâm, tham gia tài trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, UBND xã Hoằng Đạt đã tiến hành khởi công xây dựng công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS Hoằng Đạt.

Công trình góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Sau thời gian khẩn trương thi công, đến nay, công trình do Công ty CP Xây dựng Huy Hoàng triển khai thi công đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và công năng sử dụng. Nhà hiệu bộ Trường THCS Hoằng Đạt được xây dựng trên tổng diện tích hơn 250 m2, gồm có 5 phòng chức năng: Phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó, phòng hành chính và văn phòng, phòng hội đồng giáo viên và phòng truyền thống. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là trên 1,8 tỷ đồng, trong đó, Petrolimex tài trợ 1 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách xã.

Các đại biểu tham quan công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS Hoằng Đạt.

Việc hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường học với tiêu chuẩn chất lượng cao là việc làm hết sức cần thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhà hiệu bộ Trường THCS Hoằng Đạt là công trình hết sức ý nghĩa đối với xã Hoằng Đạt, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Ban Giám hiệu cùng giáo viên Trường THCS Hoằng Đạt chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Petrolimex nói chung và Công ty Xăng dầu Thanh Hóa nói riêng với truyền thống trên 60 năm xây dựng và trưởng thành luôn tự hào là Tập đoàn năng lượng số 1 Việt Nam về kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, tiên phong trong việc cung ứng các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường; đáp ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng, bình ổn thị trường, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, Petrolimex có 81 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 80 khách hàng nhượng quyền thương mại, hàng năm Công ty nộp ngân sách trên 500 tỷ đồng, riêng năm 2021 là 542 tỷ đồng. Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Cùng với việc đồng hành, hỗ trợ công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS Hoằng Đạt, Petrolimex cũng như Công ty Xăng dầu Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Lương