Những người “thắp sáng” mùa xuân

Công nhân Điện lực TP Thanh Hóa thực hiện duy tu, bảo dưỡng lưới điện.

Hòa trong không khí tết đến, xuân về, khi phần lớn mọi người đang háo hức “lên lịch” tụ họp, nghỉ ngơi sau một năm nỗ lực lao động thì cũng là lúc ngành điện nói chung, Điện lực TP Thanh Hóa nói riêng lại lên phương án “sẵn sàng chiến đấu” nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp trước, trong và sau tết.

Do đặc thù công việc, gần 18 năm gắn bó với ngành điện lực, anh Trịnh Thanh Hải, Phó Giám đốc Điện lực TP Thanh Hóa chưa một lần được đón giao thừa bên cạnh gia đình, người thân. Nói rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh Hải tiếp lời: “Mà cũng chẳng phải riêng tôi, 100% cán bộ, công nhân viên ngành điện đều có truyền thống “trực chiến” như thế. Nào có biết mùi vị đón giao thừa tại nhà ra sao”. Có lẽ, trong quan niệm của phần lớn mọi người, việc thiếu vắng những kỷ niệm sum vầy, quây quần bên gia đình, người thân để cùng đón mừng khoảnh khắc giao thừa là một thiệt thòi rất lớn. Tuy nhiên, đối với cán bộ, công nhân viên ngành điện, nó thể hiện tinh thần, trách nhiệm xen lẫn niềm tự hào.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng điện năng thuộc hàng lớn nhất khu vực miền Bắc nước ta. Trong đó, TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị - văn hóa – xã hội của tỉnh nên công tác đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân luôn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình và trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực TP Thanh Hóa đã chủ động các công việc nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngay từ đầu tháng 9-2020, Điện lực TP Thanh Hóa đã tiến hành các kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện. Được sự quan tâm của Công ty Điện lực Thanh Hóa, trong năm 2020, lưới điện TP Thanh Hóa đã được đầu tư cải tạo, xây dựng mới, thay thế các tuyến đường dây trung áp kém chất lượng; xây dựng mới trạm biến áp (TBA) phụ tải và nâng công suất TBA phụ tải; sửa chữa lớn lưới điện hạ thế và chống quá tải, nâng cao khả năng truyền tải cho lưới điện khu vực, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Bước sang năm 2021, Điện lực TP Thanh Hóa tổ chức thay thế 1,5 km các đường dây hạ thế và một số thiết bị kém chất lượng sau khi kiểm tra phát hiện được; thay luân phiên, nâng công suất chống quá tải 41 trạm biến áp phụ tải và các thiết bị kèm theo; thay 19 tủ RMU 22kV và các đầu cáp của 19 TBA...

Đơn vị lập phương án cấp điện chi tiết, đề ra các tình huống giả định, chuẩn bị các điều kiện để ứng phó khi có sự cố xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ... Nhìn vào bản phương án cấp điện dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 chi tiết, chặt chẽ của Điện lực TP Thanh Hóa, chúng tôi mới hiểu hết áp lực của cán bộ, nhân viên ngành điện vào những dịp lễ, tết như thế này. Đơn vị phân công lực lượng và nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận trong đơn vị trực 24/24h vào các ngày lễ, tết để đảm bảo xử lý khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho khách hàng một cách nhanh nhất. Theo đó, từ ngày 30 tết – mùng 4 tết (âm lịch), các phòng, tổ và các đội đều phải bố trí nhân lực trực “sẵn sàng chiến đấu”. Riêng từ 7h - 24h ngày 30 tết, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho người dân vui vẻ, trọn vẹn đón giao thừa – khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Điện lực TP Thanh Hóa yêu cầu toàn thể các bộ phận phải có mặt ở đơn vị để trực phòng sự cố. Hơn hết, trong tất cả các ngày trực, cán bộ, công nhân viên luôn giữ thông tin liên lạc với đơn vị 24/24h, khi có sự cố yêu cầu phải có mặt 100%. Đối với một số khu vực “trọng điểm” của TP như: Quảng trường Lam Sơn, điểm di tích tâm linh... đơn vị đều bố trí chốt trực với đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực.

Cùng với đó, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sự cố trên lưới điện, Điện lực TP Thanh Hóa khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý không sử dụng các phụ tải không cần thiết (bàn là, bình nóng lạnh, bếp lẩu) vào giờ cao điểm để không gây nên tình trạng quá tải cục bộ ở các tuyến dây hạ thế hoặc các TBA... Người dân nên tăng cường sử dụng các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện; không bắn pháo hoa, pháo giấy, thả bóng bay, đèn trời... vì dễ bị vướng vào lưới điện gây chập, cháy hệ thống điện. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tăng cường tuyên truyền người dân, cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ông Bùi Đức Thuận, Giám đốc Điện lực TP Thanh Hóa cho biết: “Cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và sự hợp tác của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, Điện lực TP Thanh Hóa quyết tâm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, hiệu quả cho người dân vui tết, đón xuân và ngày càng nâng cao chất lượng các dịch vụ điện năng phục vụ Nhân dân”.

Thảo Linh