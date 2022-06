Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động

Nhằm ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm qua, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tạo việc làm cho người lao động.

Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn), thu hút nhiều lao động đến làm việc.

Có dịp đến thăm các khu vực sản xuất của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn), ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là không gian làm việc thoáng đãng, sạch sẽ và sự hăng say, sôi nổi làm việc của người lao động tại đây. Từng thao tác, công đoạn đều được thực hiện nhịp nhàng, sự kết hợp giữa con người và máy móc linh hoạt, hiệu quả cho thấy người lao động đã được đào tạo tay nghề bài bản và có kỹ năng chuyên môn cao. Dẫn chúng tôi đi một vòng tham quan, ông Lê Đăng Thuyết, Phó tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Hiện tại, nghề may xuất khẩu tại công ty đang thu hút được hơn 700 lao động làm việc với thu nhập ổn định. Người lao động chính là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty. Vì vậy, ngoài mục tiêu tạo việc làm và thu nhập ổn định, công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ và trách nhiệm xã hội đối với người lao động, như: các chế độ bảo hiểm, chế độ tiền lương, tiền thưởng, quyền lợi các ngày nghỉ lễ, tết, phép trong năm... Công ty còn đặc biệt quan tâm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, luôn xanh - sạch - đẹp; tổ chức nhiều chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho người lao động. Đồng thời, bố trí chỗ ở cho lao động ở xa, nhà trẻ cho con em công nhân yên tâm làm việc. Hiện tại, công ty đang đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng sản xuất nên có nhu cầu tuyển thêm khoảng 1.200 lao động.

Là một trong những lao động đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập, chị Hoa, phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) tâm sự: “Trước đây, tôi từng có 5 năm làm việc tại các công ty may trong TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn được thành lập và đi vào hoạt động, tôi chuyển về làm việc tại đây, công việc rất ổn định. Ngoài việc được đào tạo, nâng cao tay nghề, đảm bảo quyền lợi, chăm lo về đời sống, người lao động chúng tôi cũng được tham gia nhiều buổi tuyên truyền về kiến thức pháp luật, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động... do công ty tổ chức. Qua đó, giúp người lao động nâng cao hiểu biết, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời gắn bó lâu dài với công ty”.

Trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn còn nhiều công ty, doanh nghiệp lớn như Công ty Giày da Venus, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Công ty CP Xí nghiệp may Bỉm Sơn (trực thuộc Tổng Công ty May 10) và nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ... đã và đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Hàng năm, để quan tâm tạo việc làm, định hướng cho người lao động xin vào công ty, doanh nghiệp và ứng tuyển vào các ngành nghề, vị trí phù hợp, thị xã đã tăng cường tổ chức các sàn giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động tại các xã, phường, các trường THCS, THPT cho học sinh cuối cấp. Đồng thời, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người lao động ở địa phương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã triển khai kế hoạch tới các xã, phường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ các ngành nghề đào tạo, nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nhờ đó, tính đến nay toàn thị xã có 14.100 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng tay nghề cho người lao động, thị xã thường xuyên phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn tăng cường thông tin, tuyển sinh, đào tạo liên kết mở các lớp dạy nghề cho người lao động. Tính trong năm học 2021-2022 đã dạy nghề cho 503 lao động. Thông qua các lớp dạy nghề, người lao động có tay nghề đã tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hoặc áp dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất... Cũng nhờ đó, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn toàn thị xã đạt 82%.

Đặc biệt, công tác xuất khẩu lao động luôn được các cấp, ngành trên địa bàn thị xã quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hàng năm, thị xã lựa chọn các công ty xuất khẩu lao động có uy tín, đến tư vấn, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng cho người lao động. Các xã, phường cũng đã chủ động bố trí cán bộ trực tiếp tư vấn, tuyên truyền, giải thích cho người lao động. Đồng thời, hướng dẫn người lao động làm hồ sơ, các thủ tục cần thiết khi có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động. Bởi vậy, tính riêng trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 thị xã đã đưa được 210 lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia...

Năm 2022, thị xã phấn đấu sẽ giải quyết việc làm cho 2.150 lao động. Do đó, thị xã đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chính sách của Nhà nước và của tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời, chú trọng thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia xuất khẩu lao động...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt