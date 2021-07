Nhân Ngày Dân số thế giới: Cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái

Xây dựng một xã hội lành mạnh là ở đó quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái được bảo đảm. Đây là việc làm lâu dài, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành và cả sự chủ động của mỗi cá nhân.

Nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ ở xã Nhi Sơn (Mường Lát).

Những năm qua, Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình và huy động toàn xã hội chung tay hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch, tổ chức lễ hưởng ứng chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; ký kết chương trình phối hợp với các ngành có liên quan (Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trong công tác tuyên truyền, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022; ký kết giao ước thi đua nhằm kêu gọi các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng cùng hưởng ứng, chỉ đạo 100% cơ sở hội phải có mô hình hoạt động hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em... Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã hướng dẫn, giao chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2021 đến 27 huyện, thị xã, thành phố; triển khai đồng bộ hoạt động của các đề án nâng cao chất lượng dân số như: sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người, đặc biệt chú ý đến kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh...

Nhân Ngày Dân số thế giới (11-7) năm nay, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) lựa chọn chủ đề “Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái”, nhằm kêu gọi hãy hành động để xóa bỏ những khoảng cách trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; bảo vệ sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành.

Theo UNFPA, đại dịch COVID-19 có thể có những tác động lâu dài đối với vấn đề dân số. Với một số người, đại dịch đã dẫn đến quyết định trì hoãn việc có con. Với một số người khác thì do gián đoạn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên có thai ngoài ý muốn. Mặc dù chúng ta chưa có được một bức tranh tổng thể về tác động của dịch COVID-19 đối với mức sinh, nhưng xu hướng này đã gây mối quan tâm đáng lo ngại về khả năng bùng nổ dân số hay sụt giảm tỷ suất sinh.

Nhấn mạnh, một xã hội lành mạnh và hiệu quả là một xã hội mà ở đó phụ nữ có thể có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn của mình liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (SKSS&SKTD) và họ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho các lựa chọn của mình. Một người phụ nữ có thể làm chủ cơ thể của mình thì đồng thời cũng sẽ đạt được tiến bộ trong học tập, sức khỏe, thu nhập và an toàn. Người phụ nữ cũng như gia đình của mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Vì vậy, UNFPA kêu gọi, hãy hành động để xóa bỏ những khoảng cách này vì các dịch vụ SKSS & SKTD là hết sức thiết yếu. Thậm chí nếu hệ thống chăm sóc sức khỏe có khó khăn tới đâu thì những dịch vụ này không thể bị coi nhẹ. Bất cứ sự trì hoãn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái. Những hậu quả đó có thể kéo dài trong suốt cuộc đời của họ. Hãy cùng hành động để bảo vệ quyền được quyết định sinh con và thời điểm sinh. Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái.

Tại Thanh Hóa, Sở Y tế đã ban hành hướng dẫn các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới với các hoạt động: Tổ chức các sự kiện truyền thông trọng điểm trên kênh truyền thông đại chúng các cấp và truyền thông trực tiếp tại cơ sở. Tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác dân số và phát triển (duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân). Tổ chức các hội nghị, tọa đàm cấp tỉnh, cấp huyện về thực trạng, thách thức và giải pháp từng bước giải quyết vấn đề dân số và phát triển trong thời gian tới. Lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các sinh hoạt văn hóa, hoạt động của các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng; tổ chức cung cấp sách mỏng, tờ rơi và nói chuyện chuyên đề ở cấp xã và cơ sở. Triển khai các loại hình cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biển, đảo và ven biển (ưu tiên các nhóm đối tượng là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn).

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng và định hướng về công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp Nhân dân và sự giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về dân số và phát triển theo định hướng của Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chiến lược dân số Việt Nam, các chương trình, đề án, kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân.

Bài và ảnh: Tô Hà